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Видеокарты Radeon RX 9070 XT потребуют блока питания мощностью от 900 Вт — как минимум, некоторые

В системных требованиях видеокарты PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil замечен блок питания мощностью минимум 900 Вт. Эта информация появилась на форуме Reddit, где пользователь с ником Emotional-Rip7202 опубликовал фотографию задней части упаковки видеокарты.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает портал VideoCardz, из прошлых утечек известно, что графический процессор Radeon RX 9070 XT Red Devil получит заводской разгон GPU до 3,0 ГГц в режиме Boost. Информация на коробке этой карты картой также сообщает, что в составе её графического процессора присутствуют 64 исполнительных блока, RT-ядра третьего поколения и ИИ-ускорители второго поколения.

Источник изображения: Emotional-Rip7202 / Reddit

Источник изображения: Emotional-Rip7202 / Reddit

Как пишет VideoCardz, модель PowerColor Radeon RX 9070 Reaper без дополнительного заводского разгона будет оснащаться двумя 8-контактными разъёмами питания. Карта потребует наличия блока питания мощностью от 650 Вт. Модель RX 9070 XT Reaper, также с эталонными характеристиками и двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания, будет требовать БП от 750 Вт. В свою очередь модель PowerColor RX 9070 XT Red Devil с дополнительным разгоном GPU будет оснащаться тремя 8-контактными разъёмами питания.

Для сравнения, PowerColor RX 7700 XT Fighter с референсными настройками AMD требует блока питания мощностью от 750 Вт. Модели RX 7900 GRE и RX 7800 XT Fighter выдвигают те же требования к БП.

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Теги: radeon rx 9070 xt, видеокарта, rdna 4, утечка, powercolor
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