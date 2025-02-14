В системных требованиях видеокарты PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil замечен блок питания мощностью минимум 900 Вт. Эта информация появилась на форуме Reddit, где пользователь с ником Emotional-Rip7202 опубликовал фотографию задней части упаковки видеокарты.

Как сообщает портал VideoCardz, из прошлых утечек известно, что графический процессор Radeon RX 9070 XT Red Devil получит заводской разгон GPU до 3,0 ГГц в режиме Boost. Информация на коробке этой карты картой также сообщает, что в составе её графического процессора присутствуют 64 исполнительных блока, RT-ядра третьего поколения и ИИ-ускорители второго поколения.

Как пишет VideoCardz, модель PowerColor Radeon RX 9070 Reaper без дополнительного заводского разгона будет оснащаться двумя 8-контактными разъёмами питания. Карта потребует наличия блока питания мощностью от 650 Вт. Модель RX 9070 XT Reaper, также с эталонными характеристиками и двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания, будет требовать БП от 750 Вт. В свою очередь модель PowerColor RX 9070 XT Red Devil с дополнительным разгоном GPU будет оснащаться тремя 8-контактными разъёмами питания.

Для сравнения, PowerColor RX 7700 XT Fighter с референсными настройками AMD требует блока питания мощностью от 750 Вт. Модели RX 7900 GRE и RX 7800 XT Fighter выдвигают те же требования к БП.