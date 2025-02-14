«Доверьтесь нам»: разработчики Okami 2 поделились первыми подробностями сиквела легендарной приключенческой игры

Анонс на церемонии награждения The Game Awards 2024 продолжения легендарной приключенческой игры Okami от Capcom оставил после себя много вопросов. На некоторые из них отвечает новый эксклюзивный материал IGN.

Напомним, Okami 2 создаётся под руководством режиссёра первой игры Хидеки Камии (Hideki Kamiya) совместными усилиями учреждённой им студией Clovers, M-Two и Machine Head Works, включающими членов оригинальной команды разработки.

В интервью IGN Камия, продюсер Capcom Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi) и продюсер Machine Head Works Киёхико Саката (Kiyohiko Sakata) поделились первым деталями продолжения Okami.

Okami 2 станет прямым продолжением первой части. По словам Хирабаяси, Capcom всегда стремилась сделать сиквел, но до ухода Камии из PlatinumGames осенью 2023 года реальной возможности для этого не было.

«У меня в голове есть примерная идея основной темы. Обдумываю её уже несколько лет и хочу взяться за работу, чтобы визуализировать её для фанатов. Ещё у меня есть детальное представление, какой я хочу видеть игру», — поделился Камия.

Разработка Okami 2 стартовала в 2025 году и находится на «очень и очень» раннем этапе. Игра создаётся на движке RE Engine (Resident Evil, Dragon’s Dogma 2) — по мнению Capcom, только он позволит воплотить «художественные мечты Камии».

«Команда усердно работает для создания игры, которую ждут фанаты. Поэтому доверьтесь нам. <...> Мы будем трудиться, чтобы выпустить игру до того, как люди начнут настойчиво стучать к нам в двери», — заверил Хирабаяси.