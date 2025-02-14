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295 млн пользователей, проверенные хиты продаж и 7,7 млрд часов в играх: Epic Games Store подвёл итоги 2024 года и раскрыл планы по улучшению магазина

Администрация цифрового магазина Epic Games Store в уже традиционном февральском материале подвела итоги 2024 года для сервиса, а также рассказала о планах на следующие десять с половиной месяцев.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Аудитория EGS превысила 295 млн человек (270 млн по итогам 2023 года), а число кроссплатформенных аккаунтов Epic — 898 млн (804 млн). Пиковый ежедневный онлайн составил 37,2 млн (36,1 млн), а ежемесячный — 74 млн (75 млн).

За 2024 год в EGS вышло 1100 (1300) игр и приложений — общее число достигло 4000 (2900). На игры Epic пользователи потратили $1,09 млрд ($950 млн) и $255 млн ($310 млн) на сторонние, а провели в них — 7,72 млрд и 2,68 млрд часов соответственно.

Партнёры Epic Games Store раздали за 2024 год 89 игр (86) общей стоимостью более чем $2229 ($2055) и средним рейтингом 76 % (75 %). Суммарно игроки присвоили более 595 млн бесплатных копий (586 млн).

Инфографика Epic Games Store по итогам 2024 года: увеличение по нажатию (источник изображения: Epic Games Store)

Инфографика Epic Games Store по итогам 2024 года: увеличение по нажатию (источник изображения: Epic Games Store)

«Мифических» успехов в EGS за 2024 год добились Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Rocket League, GTA V и Fortnite — игры прошлых лет. Wuthering Waves попала в «легендарный» раздел, а EA Sports FC 25 и Black Myth: Wukong — в «эпический».

Что касается планов на 2025 год, то разработчики EGS собираются:

  • продолжить развитие мобильного приложения Epic Games Store;
  • реализовать инструменты самостоятельной публикации для мобильных устройств;
  • реализовать инструменты самостоятельной публикации неигровых приложений как на ПК, так и на мобильных устройствах;
  • добавить возможность покупать игры в подарок для других пользователей;
  • интегрировать на PC и Mac новый диспетчер загрузок (до конца марта);
  • реализовать на PC и Mac функцию предзагрузки игр до релиза;
  • переработать поиск и интерфейс каталога;
  • реализовать мультиплатформенные социальные функции, включая новый голосовой и текстовый чат, возможности создавать группы вне игры, находить группы, приглашать и вступать в них;
  • добавить функцию переключения режима магазина для разных платформ.

Epic Games также сообщила, что продлила программу «Теперь в Epic» до 31 января 2026 года и распространила её на игры для мобильных устройств. Инициатива даёт разработчикам сохранять 100 % дохода в первые полгода после релиза в EGS.

Подборка самых ожидаемых игр для Epic Games Store в 2025 году (источник изображения: Epic Games Store)

Подборка самых ожидаемых игр для Epic Games Store в 2025 году (источник изображения: Epic Games Store)

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Теги: epic games store, epic games
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