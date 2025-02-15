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Meta✴ проложит самый длинный в мире подводный кабель протяжённостью 50 000 км

Компания Meta официально объявила о начале работы над масштабным проектом Project Waterworth по прокладке подводного кабеля протяжённостью 50 000 километров. «Цифровая автострада» обеспечит высокоскоростную связь по всему миру и создаст надёжную связь для пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Кабель станет самым длинным в мире и обойдётся компании более чем в $10 млрд.

Источник изображения: Denny Müller / Unsplash

Источник изображения: Denny Müller / Unsplash

Сеть соединит пять континентов, включая ключевые точки в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, и как пишет TechCrunch, в данном контексте особенно подчёркивается важность проекта для Индии, так как это будет способствовать развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и обеспечит более стабильную и масштабируемую связь. Это крайне важно для будущих цифровых сервисов.

По словам представителей компании, проект использует новую архитектуру с 24-ю парами оптоволоконных кабелей, а также инновационные методы прокладки. «Мы максимизируем длину кабеля, проложенного в глубоководных зонах, на глубине до 7000 метров, и применим новые способы укладки в районах с высокими рисками для снижения вероятности повреждений из-за географических и политических факторов», — отметили в Meta.

При этом важную роль в решении Meta о строительстве собственной подводной инфраструктуры сыграла геополитика. В связи с этим, в совместном заявлении лидеров США и Индии, опубликованном на днях Белым домом, была отмечена приверженность к сотрудничеству в разработке подводных технологий в рамках оборонного партнёрства, а также присутствовало упоминание проекта Meta Project Waterworth и участии Индии в его финансировании.

В Meta подчёркивают, что проект укрепит глобальную цифровую инфраструктуру. «Цифровая связь, видеосервисы и онлайн-транзакции — вот лишь некоторые из направлений, которые поддержит Project Waterworth», — заявили вице-президент Meta по инженерии Гая Нагараджан (Gaya Nagarajan) и глава глобальных сетевых инвестиций Алекс-Хандра Эме (Alex-Handrah Aime). По их словам, кабель создаст три новых океанических маршрута с высокой пропускной способностью, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта в мировом масштабе.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект Meta. Компания уже является совладельцем 16 сетей, включая масштабный проект 2Africa, охватывающий весь африканский континент. Однако Project Waterworth станет первым подводным кабелем, полностью принадлежащим Meta. Таким образом, компания присоединится к Google, которая также строит собственную подводную инфраструктуру, в отличие от Amazon и Microsoft, которые на текущий момент только арендуют мощности в существующих сетях.

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Теги: сети и коммуникации, сети, подводные кабели
сети и коммуникации, сети, подводные кабели
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