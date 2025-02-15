Meta✴ проложит самый длинный в мире подводный кабель протяжённостью 50 000 км

Компания Meta✴ официально объявила о начале работы над масштабным проектом Project Waterworth по прокладке подводного кабеля протяжённостью 50 000 километров. «Цифровая автострада» обеспечит высокоскоростную связь по всему миру и создаст надёжную связь для пользователей Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp. Кабель станет самым длинным в мире и обойдётся компании более чем в $10 млрд.

Сеть соединит пять континентов, включая ключевые точки в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, и как пишет TechCrunch, в данном контексте особенно подчёркивается важность проекта для Индии, так как это будет способствовать развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и обеспечит более стабильную и масштабируемую связь. Это крайне важно для будущих цифровых сервисов.

По словам представителей компании, проект использует новую архитектуру с 24-ю парами оптоволоконных кабелей, а также инновационные методы прокладки. «Мы максимизируем длину кабеля, проложенного в глубоководных зонах, на глубине до 7000 метров, и применим новые способы укладки в районах с высокими рисками для снижения вероятности повреждений из-за географических и политических факторов», — отметили в Meta✴.

При этом важную роль в решении Meta✴ о строительстве собственной подводной инфраструктуры сыграла геополитика. В связи с этим, в совместном заявлении лидеров США и Индии, опубликованном на днях Белым домом, была отмечена приверженность к сотрудничеству в разработке подводных технологий в рамках оборонного партнёрства, а также присутствовало упоминание проекта Meta✴ Project Waterworth и участии Индии в его финансировании.

В Meta✴ подчёркивают, что проект укрепит глобальную цифровую инфраструктуру. «Цифровая связь, видеосервисы и онлайн-транзакции — вот лишь некоторые из направлений, которые поддержит Project Waterworth», — заявили вице-президент Meta✴ по инженерии Гая Нагараджан (Gaya Nagarajan) и глава глобальных сетевых инвестиций Алекс-Хандра Эме (Alex-Handrah Aime). По их словам, кабель создаст три новых океанических маршрута с высокой пропускной способностью, которые обеспечат развитие искусственного интеллекта в мировом масштабе.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект Meta✴. Компания уже является совладельцем 16 сетей, включая масштабный проект 2Africa, охватывающий весь африканский континент. Однако Project Waterworth станет первым подводным кабелем, полностью принадлежащим Meta✴. Таким образом, компания присоединится к Google, которая также строит собственную подводную инфраструктуру, в отличие от Amazon и Microsoft, которые на текущий момент только арендуют мощности в существующих сетях.