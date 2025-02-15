Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тревоги

Google временно отключила функцию обнаружения землетрясений на Android в Бразилии после того, как пользователи смартфонов в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили ложные экстренные уведомления. Как сообщает The Verge, 14 февраля система отправила предупреждения о землетрясении магнитудой 5,5 баллов, якобы произошедшем в районах Убатуба и Байшада-Сантиста. Однако никаких сейсмических событий в этих регионах на самом деле зафиксировано не было.

Система Android Earthquake Alerts, оповещающая о землетрясениях на устройствах Android и запущенная в Калифорнии в 2020 году, использует акселерометры смартфонов в качестве импровизированных сейсмометров. Со временем технология была внедрена в других странах, однако произошедший сбой показывает, что на неё полагаться полностью пока не следует.

В связи с инцидентом Гражданская оборона Сан-Паулу заявила, что не выпускала никаких предупреждений и не зафиксировала в регионе землетрясений. Одновременно Google приостановила работу системы в Бразилии и начала расследование причин ошибки.

Представитель компании Эд Фернандес (Ed Fernandez) подтвердил сбой, сказав, что «Android Earthquake Alerts — это дополнительный сервис, использующий смартфоны Android для быстрого определения подземных толчков и раннего оповещения пользователей, но он не предназначен для замены официальных государственных систем».

Фернандес также принёс извинения от имени компании, добавив, что Google оперативно отключила систему в Бразилии и начала расследование причины ошибки, пообещав продолжить работу над улучшением алгоритмов, дабы избежать подобных ошибок в будущем.