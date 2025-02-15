Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google отключила на Android оповещения о...
реклама
Новости Software

Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тревоги

Google временно отключила функцию обнаружения землетрясений на Android в Бразилии после того, как пользователи смартфонов в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили ложные экстренные уведомления. Как сообщает The Verge, 14 февраля система отправила предупреждения о землетрясении магнитудой 5,5 баллов, якобы произошедшем в районах Убатуба и Байшада-Сантиста. Однако никаких сейсмических событий в этих регионах на самом деле зафиксировано не было.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Система Android Earthquake Alerts, оповещающая о землетрясениях на устройствах Android и запущенная в Калифорнии в 2020 году, использует акселерометры смартфонов в качестве импровизированных сейсмометров. Со временем технология была внедрена в других странах, однако произошедший сбой показывает, что на неё полагаться полностью пока не следует.

В связи с инцидентом Гражданская оборона Сан-Паулу заявила, что не выпускала никаких предупреждений и не зафиксировала в регионе землетрясений. Одновременно Google приостановила работу системы в Бразилии и начала расследование причин ошибки.

Представитель компании Эд Фернандес (Ed Fernandez) подтвердил сбой, сказав, что «Android Earthquake Alerts — это дополнительный сервис, использующий смартфоны Android для быстрого определения подземных толчков и раннего оповещения пользователей, но он не предназначен для замены официальных государственных систем».

Фернандес также принёс извинения от имени компании, добавив, что Google оперативно отключила систему в Бразилии и начала расследование причины ошибки, пообещав продолжить работу над улучшением алгоритмов, дабы избежать подобных ошибок в будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube изменил фирменный красный цвет в дизайне, потому что он портил телевизоры
Android 16 будет отключать некоторые функции во время звонка — для защиты от мошенников
Вышла вторая публичная бета Android 16 с улучшенными настройками и дополнительными функциями для фотосъёмки
Google Play начал предупреждать пользователей о низкопробных приложениях
Google установит противоугонную систему на все Android-смартфоны — развёртывание началось
Apple призналась, почему из российского App Store стали пропадать VPN-приложения
Теги: google, android, землетрясение, бразилия
google, android, землетрясение, бразилия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm
Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий 13 мин.
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 3 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 7 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 26 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 58 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 4 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 4 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 7 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.