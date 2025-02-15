Аэропорт Далласа начал вырабатывать энергию от реактивных струй взлетающих самолётов

В энергетический баланс Техаса добавился уникальный и единственный такой в мире источник энергии — модульная ветряная турбина JetWind для выработки электричества от реактивных струй взлетающих самолётов. С ноября 2024 года электричеством от модулей JetWind в аэропорту воспользовались свыше 10 000 раз, включая подзарядку электромобилей. Ряд мировых аэропортов заинтересовались установкой и хотят такие же.

«Основная цель нашего проекта — использовать постоянный ветер, создаваемый реактивными самолётами, и преобразовать его в экологически чистый источник энергии, — пояснили разработчики установки. — То, что когда-то считалось потраченной впустую энергией, теперь может принести пользу энергетическим сетям, в конечном итоге способствуя развитию более разумной и устойчивой инфраструктуры по всему миру».

Первые пять модулей ECP (Energy Capturing Pods) из заказанных 13 установили и подключили в аэропорту Love Field в Далласе. Внедрение началось после трёх лет испытаний в период с 2021 по 2024 год, когда прототипы оценивались на предмет их эффективности улавливания реактивных выхлопных газов от двигателей самолётов. Решение понравилось руководству аэропорта, и оно заказало 13 установок, пять из которых изготовили минувшим летом и ещё восемь произведут и установят в течение следующих трёх лет.

Каких-либо подробностей о проекте источник не приводит, однако отмечает, что публичное представление технологии JetWind вызвало значительный международный резонанс. Такие страны, как Австралия, Бразилия, Эквадор, Швейцария, Великобритания и Франция выразили восторг по поводу потенциального применения этой инновационной системы и хотели бы иметь подобные у себя. Представители JetWind сообщили, что переговоры на эту тему уже проводятся.