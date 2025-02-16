Apple Vision Pro в апреле получит самое большое обновление в истории

Apple реализует в своей гарнитуре смешанной реальности Vision Pro поддержку фирменных функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. В дополнение к этому будет обновлён режим гостевого пользователя, а также появится новое приложение для взаимодействия с пространственным контентом. Всё это направлено на то, чтобы повысить интерес к Vision Pro со стороны потенциальных покупателей.

По данным осведомлённого источника, упомянутые нововведения станут доступны пользователям Vision Pro после выхода обновления программного обеспечения visionOS 2.4, которое должно стать общедоступным в апреле этого года. В бета-версии программной платформы, доступной разработчикам, эти нововведения появятся в ближайшие дни.

Функции Apple Intelligence в Vision Pro будут представлены стандартным набором инструментов, включая интерфейс Writing Tools, Genmoji и Image Playground. Отмечается, что это первый случай, когда Apple расширяет доступность своих фирменных ИИ-функций за пределы iPhone, iPad и Mac. Поскольку гарнитура оснащена чипом Apple M2 и 16 Гбайт оперативной памяти, разработчики получили возможность реализовать в ней поддержку ИИ-функций.

Добавление Apple Intelligence в Vision Pro происходит весьма своевременно. Недавно Google анонсировала собственную операционную систему Android XR для гарнитур смешанной реальности, в пользовательский интерфейс которой будет интегрирован ИИ-помощник Gemini. Первые устройства с Android XR должны появиться к концу этого года. Ожидается, что ОС станет основой гарнитуры смешанной реальности Samsung, которая визуально сильно похожа на Vision Pro.

Apple готовится к существенному обновлению ПО своей гарнитуры смешанной реальности примерно через год после её запуска, стремясь привлечь внимание покупателей к продукту стоимостью $3500. Компания пытается найти новое направление для развития своей линейки продуктов смешанной реальности. На этом фоне Apple отменила запуск гарнитуры дополненной реальности для компьютеров Mac.

Apple также выпустит новое приложение для просмотра адаптированного для Vision Pro пространственного контента, такого как 3D-изображения и собранные из внешних источников панорамы. До сих пор компания не спешила выпускать медиаконтент для гарнитуры, но появление нового приложения должно подстегнуть интерес пользователей к пространственному медиаконтенту и стимулировать более активное использование Vision Pro.

В предстоящем обновлении Apple не планирует существенно обновлять Siri в Vision Pro, хотя чат-бот OpenAI ChatGPT будет интегрирован в Writing Tools. Изначально Apple планировала обновить Siri в апреле, но из-за сложностей с разработкой было принято решение перенести сроки обновления голосового помощника.

Вместе с обновлением visionOS будут внесены некоторые изменения в режим гостевого пользователя, который позволяет владельцу устройства ненадолго одолжить гарнитуру другому человеку. Компания считает, что такая функция может способствовать привлечению внимания к Vision Pro и потенциально увеличить его продажи. Теперь пользователь сможет управлять процессом настройки гостевого режима непосредственно со своего iPhone, определяя, к каким именно приложениям будет иметь доступ гость. Ранее такие настройки нужно было выполнять на самой гарнитуре.