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Apple Vision Pro в апреле получит самое большое обновление в истории

Apple реализует в своей гарнитуре смешанной реальности Vision Pro поддержку фирменных функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. В дополнение к этому будет обновлён режим гостевого пользователя, а также появится новое приложение для взаимодействия с пространственным контентом. Всё это направлено на то, чтобы повысить интерес к Vision Pro со стороны потенциальных покупателей.

По данным осведомлённого источника, упомянутые нововведения станут доступны пользователям Vision Pro после выхода обновления программного обеспечения visionOS 2.4, которое должно стать общедоступным в апреле этого года. В бета-версии программной платформы, доступной разработчикам, эти нововведения появятся в ближайшие дни.

Функции Apple Intelligence в Vision Pro будут представлены стандартным набором инструментов, включая интерфейс Writing Tools, Genmoji и Image Playground. Отмечается, что это первый случай, когда Apple расширяет доступность своих фирменных ИИ-функций за пределы iPhone, iPad и Mac. Поскольку гарнитура оснащена чипом Apple M2 и 16 Гбайт оперативной памяти, разработчики получили возможность реализовать в ней поддержку ИИ-функций.

Добавление Apple Intelligence в Vision Pro происходит весьма своевременно. Недавно Google анонсировала собственную операционную систему Android XR для гарнитур смешанной реальности, в пользовательский интерфейс которой будет интегрирован ИИ-помощник Gemini. Первые устройства с Android XR должны появиться к концу этого года. Ожидается, что ОС станет основой гарнитуры смешанной реальности Samsung, которая визуально сильно похожа на Vision Pro.

Apple готовится к существенному обновлению ПО своей гарнитуры смешанной реальности примерно через год после её запуска, стремясь привлечь внимание покупателей к продукту стоимостью $3500. Компания пытается найти новое направление для развития своей линейки продуктов смешанной реальности. На этом фоне Apple отменила запуск гарнитуры дополненной реальности для компьютеров Mac.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Apple также выпустит новое приложение для просмотра адаптированного для Vision Pro пространственного контента, такого как 3D-изображения и собранные из внешних источников панорамы. До сих пор компания не спешила выпускать медиаконтент для гарнитуры, но появление нового приложения должно подстегнуть интерес пользователей к пространственному медиаконтенту и стимулировать более активное использование Vision Pro.

В предстоящем обновлении Apple не планирует существенно обновлять Siri в Vision Pro, хотя чат-бот OpenAI ChatGPT будет интегрирован в Writing Tools. Изначально Apple планировала обновить Siri в апреле, но из-за сложностей с разработкой было принято решение перенести сроки обновления голосового помощника.

Вместе с обновлением visionOS будут внесены некоторые изменения в режим гостевого пользователя, который позволяет владельцу устройства ненадолго одолжить гарнитуру другому человеку. Компания считает, что такая функция может способствовать привлечению внимания к Vision Pro и потенциально увеличить его продажи. Теперь пользователь сможет управлять процессом настройки гостевого режима непосредственно со своего iPhone, определяя, к каким именно приложениям будет иметь доступ гость. Ранее такие настройки нужно было выполнять на самой гарнитуре.

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Теги: vision pro, apple, смешанная реальность
vision pro, apple, смешанная реальность
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