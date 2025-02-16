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Большое обновление Siri откладывается — Apple споткнулась о множество проблем при внедрении ИИ

В прошлом году Apple заявила о намерении выпустить обновлённую версию голосового помощника Siri, улучшенную с помощью технологий на базе искусственного интеллекта. Теперь же стало известно, что в процессе разработки компания столкнулась с рядом проблем, которые ставят под угрозу запланированный на апрель запуск обновлённого голосового помощника. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Впервые Apple анонсировала новую версию Siri на базе искусственного интеллекта на своей конференции для разработчиков в июне прошлого года. Тогда же компания представила некоторые новые функции, но их внедрение, похоже, затянется. По данным источника, ИИ-функции, запуск которых был намечен на апрель, появятся в мае или даже позже.

Переработанная Siri должна стать центральным элементом платформы Apple Intelligence, с помощью которой компания стремится подтолкнуть пользователей к покупке новых iPhone. Даже без учёта проблем с Siri запуск ИИ-функций Apple проходил не слишком гладко. Новые возможности выпускались поэтапно, и некоторые из них, такие как сгенерированные новостные сводки, вызвали критику со стороны потребителей.

Apple представила Siri ещё в 2011 году, и для компании особенно важно, чтобы обновлённый голосовой помощник работал качественно, поскольку сейчас он является символом отставания Apple от конкурентов в сфере ИИ. Отмечается, что разработка Siri отделена от усилий компании по запуску функций Apple Intelligence в Китае, где производитель iPhone сотрудничает с Alibaba и Baidu, чтобы создать систему, которая пройдёт проверку местных регуляторов и сможет выйти на потребительский рынок.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Официальные представители Apple воздерживаются от комментариев относительно того, как продвигается процесс разработки ИИ-функций для обновлённой Siri. На момент анонса ИИ-функций для Siri в середине прошлого года Apple говорила о трёх основных нововведениях. Прежде всего речь шла о том, что алгоритм сможет задействовать данные о пользователе, чтобы более качественно отвечать на заданные вопросы. Кроме того, Siri получит больше возможностей для взаимодействия с приложениями. Голосовой помощник также сможет анализировать данные на экране устройства, используя этот контекст для повышения качества своей работы.

В то время Apple намекнула, что изменения появятся не раньше 2025 года. Предполагалось, что обновлённая Siri станет частью iOS 18.4, стабильная версия которой выйдет в апреле. Теперь же Apple может отложить запуск нововведений полностью или частично до выхода iOS 18.5 в мае.

Сотрудники Apple, занимающиеся тестированием Siri, обнаружили, что ИИ-функции работают нестабильно. Несмотря на то, что стабильная версия iOS 18.4 не выйдет до апреля, бета-версия ОС станет доступна разработчикам уже на следующей неделе. Также не исключается, что новые функции станут частью iOS 18.4, но будут отключены. При таком подходе Apple сможет активировать их вместе с iOS 18.5.

Запуск обновлённой Siri в этом году должен стать важным шагом на пути к созданию голосового помощника, который станет более разговорчивым и похожим на ChatGPT. Однако работа в этом направлении, вероятно, будет завершена лишь в следующем году.

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Теги: apple intelligence, siri, голосовой помощник
apple intelligence, siri, голосовой помощник
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