Защищённый смартфон Doogee S Cyber Pro с большим хранилищем поступил в продажу

Компания Doogee запустила продажи недавно представленного защищённого смартфона S Cyber Pro. Новинка выделяется большим объёмом памяти, ёмкой батареей и крепким корпусом, которому не страшны падения.

Смартфон S Cyber Pro получил 6,6-дюймовый дисплей на базе IPS-панели с разрешением Full HD+ (2408 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. От повреждений его защищает прочное стекло Gorilla Glass Victus. В вырезе в верхней части экрана расположилась фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

В основу Doogee S Cyber Pro лёг восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц. Его дополняют 12 Гбайт оперативной памяти, которые можно расширить ещё на 20 Гбайт за счёт файла подкачки. Отдельного упоминания заслуживает ёмкость встроенного накопителя — 512 Гбайт, чего будет достаточно для хранения огромного количества фото, видео и различных файлов. А при необходимости хранилище можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 2 Тбайт. Также имеются модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и FM-радио.

Задняя камера состоит из трёх модулей: главного на базе 50-Мп датчика OmniVision OV50C40, камеры ночного видения с инфракрасной подсветкой на базе 20-Мп сенсора Sony IMX350, а также 8-Мп широкоугольной камеры с поддержкой макросъёмки. Производитель заявляет для камеры различные ИИ-функции, которые позволяют улучшить качество снимков.

Смартфон Doogee S Cyber Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 10 800 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. По словам производителя, батареи хватит на целый день активного использования смартфона и даже дольше — заявлено до 91 часа телефонных разговоров, до 14 часов воспроизведения видео и до 1415 часов в режиме ожидания. А ещё от новинки можно заряжать другие смартфоны.

Корпус смартфона защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69K (защита от погружения в воду и от струй горячей воды под давлением), а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает устойчивость к падениям, ударам, вибрациям и агрессивной среде.

Смартфон Doogee S Cyber Pro предлагается по цене $229,99.