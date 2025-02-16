«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида

После публикации трейлера научно-фантастического шутера Metal Eden на YouTube появился 14-минутный геймплейный видеоролик. Авторы канала Enfant Terrible, разместившие материал, не стали сопровождать его комментариями или замечаниями.

Видео записано на системе с видеокартой RTX 5090 в разрешении 4K. В описании под роликом указано, что оно не отражает финальное качество проекта. Однако до релиза осталось всего несколько месяцев, и маловероятно, что разработчики внесут кардинальные изменения в геймплей или визуальную составляющую.

Metal Eden расскажет историю боевого андроида Аски, отправленной на опасную миссию по спасению сердечников в орбитальном городе будущего Мёбиус. Героиня бросит вызов инженерам и вместе с игроком раскроет тайны проекта «Эдем».

На протяжении 14 минут Аска без труда уничтожает враждебных роботов, созданных Мёбиусом. Сложности возникают лишь с особо крупными врагами, которые используют геометрию уровней так же умело, как и героиня. В отдельных случаях она применяет кулак свободной руки для быстрых добиваний.

Пользователям видео понравилось. В комментариях его сравнивают с лучшими шутерами последних лет и уже называют Metal Eden одним из главных претендентов на звание лучшей игры 2025 года. «Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner», — заявил некто PeterLlanos8.

Metal Eden поступит в продажу на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S уже 6 мая текущего года.