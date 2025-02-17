«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen продолжают знакомить игроков с фракциями из будущей тактической фэнтезийной стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Новая публикация Unfrozen посвящена фракции Улей (Hive), которая до недавних пор в предрелизных материалах фигурировала под названием Рой. Презентация сопровождалась четырёхминутным геймплейным роликом.

«Одиноко? Примите объятия нашей Королевы и её слуг, чтобы узреть их способности. Вы можете спросить себя "Погодите, что?", но не бойтесь. В Улье вы никогда не будете одни», — интригуют авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Улей представляет собой фракцию насекомообразных существ, которых подчинил своей воле демон из Инферно, стремящийся завоевать весь мир. Игроки получат в своё распоряжение от нижайших личинок до могущественнейших королев.

В ролике показали замок, героев и многочисленных инсектоидов Улья (в том числе их анимации и характеристики), которыми доведётся управлять пользователям, а также отрывки игрового процесса с их участием.

Фанаты остались впечатлены демонстрацией, хотя смесь демонов и насекомых понравилась далеко не всем в комментариях. «Союз Инферно и зергов из StarCraft», — подмечает siralbe7486.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era стартует во втором квартале 2025 года на PC (Steam). На запуске будут первый акт кампании (о противостоянии фракций Улью), генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.