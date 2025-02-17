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Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR

Творческий руководитель польской студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz) в интервью порталу GamesRadar поделился новыми подробностями амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Напомним, Rebel Wolves была основана экс-режиссёром The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем (Konrad Tomaszkiewicz), а его младший брат Матеуш ранее занимал в CD Projekt Red должность режиссёра квестов Cyberpunk 2077.

Томашкевич в разговоре с GamesRadar подтвердил, что в плане качества Rebel Wolves стремится к уровню AAA-игр и той же The Witcher 3, однако по продолжительности и объёму контента с ней не сравнится.

«Мы студия поменьше, это наш первый проект и мы однозначно нацелены на нечто более скромное. Такое же мощное по качеству, но слегка короче», — заявил Томашкевич. Продолжительность кампании составит 30−40 часов.

Томашкевич считает, что принадлежность к AAA не определяется продолжительностью

Томашкевич считает, что принадлежность к AAA не определяется продолжительностью

The Blood of Dawnwalker позиционируется как ролевая песочница, поэтому предложит игроку широкий выбор возможностей — не бесконечный их набор, но, например, убивать NPC (в том числе важных) пользователи смогут.

По словам Томашкевича, подобными действиями игроки могут отрезать себе доступ к некоторым квестовым линиям и привести задание к альтернативной развязке, что, в свою очередь, перекликается с остальными геймплейными механиками.

The Blood of Dawnwalker выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века.

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
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