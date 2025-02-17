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Оппозиция Аргентины пригрозила импичментом президенту Милею после скандала с криптовалютой $LIBRA

Президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) оказался под угрозой импичмента после того, как в пятницу вечером на платформе X порекомендовал малоизвестную криптовалюту $LIBRA. Её курс сначала взлетел почти до $5, а затем в течение нескольких часов обрушился до менее чем $1. Оппозиция рассматривает этот инцидент как яркий пример мошеннической схемы «rug pull» и настаивает на немедленном запуске процедуры импичмента.

Источник изображения: www.casarosada.gob.ar

Источник изображения: www.casarosada.gob.ar

Поздно вечером в пятницу лидер либертарианцев Милей, известный своей эксцентричностью, прорекламировал в X малоизвестную криптовалюту $LIBRA. Как подтверждают аргентинские СМИ, пост президента провисел в X всего несколько часов, после чего был удалён. Позже Милей заявил, что удалил публикацию после того, как ему стали известны обстоятельства случившегося, и что он не имеет никакого отношения к этой криптовалюте.

Аргентинская палата финтех (Cámara Fintech de Argentina) проанализировала инцидент и указала на признаки мошеннической схемы «rug pull», при которой разработчики криптовалютного токена искусственно завышают стоимость цифрового актива для привлечения инвестиций, а затем сбрасывают свои доли, что приводит к резкому падению его цены.

Оппозиционные законодатели, ссылаясь на изложенные факты, настаивают на запуске процедуры импичмента, поскольку подобные рекомендации могут нанести серьёзный ущерб как инвестиционному климату страны, так и доверию к государственным решениям в сфере финансовых технологий. «Этот скандал, позорящий нас на международном уровне, требует, чтобы мы подали запрос на импичмент президента», — заявил депутат Леандро Санторо (Leandro Santoro), член оппозиционной коалиции.

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Теги: аргентина, криптовалюта, токены, мошенничество, цифровая валюта
аргентина, криптовалюта, токены, мошенничество, цифровая валюта
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