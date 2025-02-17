Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ

Команда разработчиков Google Chrome интегрировала в браузер ИИ-функцию Enhanced Protection, предназначенную для обеспечения защиты пользователей в режиме реального времени от опасных сайтов, загрузок и расширений. Эта функция, являющаяся частью системы Safe Browsing, после трёхмесячного тестирования в канале Canary стала доступна на всех платформах. Однако при её активном использовании данные о посещаемых сайтах передаются Google.

Ранее эта функция называлась Proactive Protection, однако её обновлённое название подчёркивает интеграцию ИИ в систему безопасности браузера. В настоящее время неясно, в чём именно заключается отличие новой функции, интегрированной с ИИ, от её предыдущей версии без ИИ. Тем не менее существует вероятность, что Google использует алгоритмы машинного обучения для анализа моделей поведения в режиме реального времени, что позволяет своевременно предупреждать о потенциально опасных сайтах, даже если они ранее не были зафиксированы.

Согласно заявлению компании Google, система защиты, оснащённая современными ИИ-алгоритмами, проводит углублённое сканирование загружаемых файлов, что позволяет оперативно обнаруживать подозрительные загрузки, а также повышает точность и эффективность системы безопасности браузера. Усиленная защита с ИИ по умолчанию отключена, но пользователи могут включить её, перейдя в раздел «Settings → Privacy and security → Security» в Google Chrome на Windows, Android и iOS.