Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google Chrome усилил защиту пользователе...
реклама
Новости Software

Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ

Команда разработчиков Google Chrome интегрировала в браузер ИИ-функцию Enhanced Protection, предназначенную для обеспечения защиты пользователей в режиме реального времени от опасных сайтов, загрузок и расширений. Эта функция, являющаяся частью системы Safe Browsing, после трёхмесячного тестирования в канале Canary стала доступна на всех платформах. Однако при её активном использовании данные о посещаемых сайтах передаются Google.

Источник изображения: Rubaitul Azad / Unsplash

Источник изображения: Rubaitul Azad / Unsplash

Ранее эта функция называлась Proactive Protection, однако её обновлённое название подчёркивает интеграцию ИИ в систему безопасности браузера. В настоящее время неясно, в чём именно заключается отличие новой функции, интегрированной с ИИ, от её предыдущей версии без ИИ. Тем не менее существует вероятность, что Google использует алгоритмы машинного обучения для анализа моделей поведения в режиме реального времени, что позволяет своевременно предупреждать о потенциально опасных сайтах, даже если они ранее не были зафиксированы.

Усиленная защита с ИИ в стабильной версии Chrome. Источник изображения: BleepingComputer

Усиленная защита с ИИ в стабильной версии Chrome. Источник изображения: BleepingComputer

Согласно заявлению компании Google, система защиты, оснащённая современными ИИ-алгоритмами, проводит углублённое сканирование загружаемых файлов, что позволяет оперативно обнаруживать подозрительные загрузки, а также повышает точность и эффективность системы безопасности браузера. Усиленная защита с ИИ по умолчанию отключена, но пользователи могут включить её, перейдя в раздел «Settings → Privacy and security → Security» в Google Chrome на Windows, Android и iOS.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Браузер Google Chrome научился сам менять скомпрометированные пароли на сайтах
Microsoft сделала более приватным режим «Инкогнито» в Chrome для Windows, но никому не сказала
Microsoft снова агрессивно отговаривает пользователей от смены Edge на Chrome
«Масштабы поразительны»: Meta✴ незаконно раздавала на торрентах терабайты файлов, заявили правообладатели
Google начнёт помечать фотографии пользователей, в которые «вмешался» ИИ
OpenAI полностью поменяла фирменный стиль — он стал «человечнее», но изменения заметить непросто
Теги: google chrome, браузер, защита, ии, chrome
google chrome, браузер, защита, ии, chrome
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm
Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий 13 мин.
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 3 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 7 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 26 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 58 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 4 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 4 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 7 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.