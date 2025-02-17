В России построят ядерные часы

Ядерные часы с точностью, позволяющей человечеству начать научное изучение ранее недоступных областей, планируют создать российские учёные в 2030–2032 годах. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Реально можно ожидать, что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030–2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть», — приводит источник слова господина Донченко. Он также добавил, что в настоящее время учёные работают над созданием прототипа часов, а также заняты выбором направлений, по которым такие часы можно было бы разработать.

В беседе с журналистами было отмечено, что переход для таких часов нашли немецкие учёные из Федерального физико-технического института. Для создания устройства потребуются новые технологии, включая лазеры в особом диапазоне длин волн и специализированные материалы, которые на данный момент получены только в России. Потенциальная точность ядерных часов может достигать 20–21 знака после запятой.

«Ядерные часы позволят многие вещи решить. Не только для экономики страны, но и фундаментальные. Все расчёты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения тёмной материи. То есть это мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца ещё не понимаем», — считает господин Донченко.