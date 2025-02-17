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Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта

Первоначально считалось, что обновление серии сверхтонких ноутбуков MacBook Air станет для Apple первым анонсом аппаратной новинки в текущем году, но теперь на этот статус претендует дебют нового iPhone SE. Как поясняет Марк Гурман *(Mark Gurman) из Bloomberg, новый процессор M4 в составе MacBook Air пропишется самое позднее в марте текущего года.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Надо сказать, что нынешнее поколение MacBook Air на базе процессора M3 было представлено в марте прошлого года, поэтому выход преемника в следующем месяце сохраняет условную ритмичность обновления модельного ряда. Как ожидается, в семействе MacBook Air появятся две новинки, с 13- и 15-дюймовым дисплеем соответственно. Упоминания о них проскользнули ещё в декабре прошлого года в обновлении операционной системы macOS 15.2.

На близость анонса нового поколения MacBook Air указывает хотя бы тот факт, что запасы моделей на основе процессоров семейства M3 уже истощаются. При этом ближайшей премьерой Apple в эту среду станет выход iPhone SE четвёртого поколения, который преобразится внешне, обзаведётся универсальным зарядным портом USB-C и обеспечит поддержку комплекса технологий Apple Intelligence.

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Теги: apple, macbook air, apple m4, ноутбуки
apple, macbook air, apple m4, ноутбуки
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