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«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается»

Накануне выхода патча 2.1.0 разработчики исторического ролевого боевика «Смута» из российской студии Cyberia Nova рассказали о статусе этого обновления в контексте пострелизной поддержки игры.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

Напомним, 2.1.0 станет первым крупным патчем для «Смуты» со времён вышедшей в ноябре 2024 года «знаковой» версии 2.0.0 и принесёт с собой «итоговую версию озвучки» наряду с «некоторыми изменениями в сюжете и текстах квестов».

Патч получился масштабным: переозвучили всех 168 персонажей, диалоги стали более динамичными, усовершенствовали разговорные анимации, ролики сделали более эффектными и провели «капитальную работу» над исправлением багов.

Также были «радикально расширены и улучшены» квесты (более ста). Ранее сообщалось о переработке 19 заданий, чтобы «многие сюжетные повороты [стали] более логичными и полнее [раскрыли] переживания героя».

Более подробно об изменениях в 2.1.0 в отдельном видео расскажет продюсер «Смуты» Андрей Белов

Более подробно об изменениях в 2.1.0 в отдельном видео расскажет продюсер «Смуты» Андрей Белов

Как стало известно, обновление 2.1.0 окажется для «Смуты» последним. «Этот патч станет итогом нашей работы по доработке игры, которую мы вели почти год, с момента релиза», — объяснили в Cyberia Nova.

В студии выразили надежду, что «итоговая версия "Смуты" по-настоящему порадует пользователей», и заверили: «А тем временем наши разработчики продолжают трудиться, не покладая рук, история продолжается».

Обновление 2.1.0 для «Смуты» выйдет завтра — в течение недели (с 18 по 25 февраля) в VK Play игра будет продаваться за 410 рублей. Разработка аддона «Земский собор» продолжается — релиз планируется в 2025 году.

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Теги: смута, cyberia nova, ролевой экшен
смута, cyberia nova, ролевой экшен
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