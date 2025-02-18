В России стартовали предзаказы на трёхстворчатый смартфон Huawei Mate XT за 339 999 рублей и другие новинки

Сегодня Huawei провела презентацию глобальных версий флагманского смартфона Mate 70 Pro, первого в мире трёхстворчатого складного смартфона Mate XT Ultimate Design, а также 13,2-дюймового флагманского планшета MatePad Pro. Одновременно с этим российские ретейлеры начали приём предварительных заказов на перечисленные новинки.

Уникальный складной смартфон Mate XT Ultimate Design предлагается в конфигурации с 16 Гбайт и 1 Тбайт памяти по цене 339 999 рублей. Что интересно, это дешевле, чем в больших других стран — например, в Европе рекомендованная цена трёхстворчатого смартфона составит €3499. В Китае аппарат продаётся по цене от 19 999 юаней (около 240 тыс. рублей), а версия с 1-Тбайт накопителем предлагается за 23 999 юаней или примерно 300 тыс. рублей.

Смартфон Mate 70 Pro доступен в конфигурации памяти 12 и 512 Гбайт и оценивается в 109 999 рублей. Наконец, планшет MatePad Pro 13,2 с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти оценён 99 999 рублей, а версия с технологией экрана PaperMatte — в 109 999 рублей.

Ключевой особенностью смартфона Huawei Mate 70 Pro является первая в отрасли камера XMAGE для ультрареалистичной съёмки с 1,5 млн спектральных каналов и увеличенным захватом света. По сравнению с традиционными сенсорами цветовой температуры камера XMAGE точно измеряет общий спектр цветов, обеспечивая реалистичную передачу всех оттенков на снимках.

Основная 50-Мп камера Mate 70 Pro оснащена регулируемой диафрагмой f/1.4–4.0 и использует обновленный сенсор, который позволяет захватывать больше света. Смартфон также получил телемакромодуль на 48 Мп с диафрагмой f/2.1 и четырёхкратным зумом, а также широкоугольный модуль на 40 Мп, с диафрагмой f/2.2 и углом фотосъемки до 120˚.

Huawei Mate 70 Pro поддерживает новую функцию живых фото на базе искусственного интеллекта. При съёмке динамических фотографий пользователи могут выбирать такие эффекты, как мультиэкспозиция или длинная выдержка с использованием искусственного интеллекта. В этих режимах смартфон фиксирует движения, выполняемые до и после нажатия на кнопку съёмки, чтобы запечатлеть каждое важное мгновение.

Mate 70 Pro получил 6,9-дюймовый экран с разрешением 2832 × 1316 пикселей, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 2500 кд/м2. Экран защищён от механических повреждений стеклом Kunlun Glass 2, а корпус выполнен в соответствии со стандартами защиты IP69 и IP68. Задняя панель смартфона выполнена из высокопрочного композитного стекловолокна.

Huawei Mate XT Ultimate Design стал первым коммерчески доступным трёхстворчатым складным смартфоном на рынке. Один из шарниров складывает устройство наружу, второй — внутрь, давая Z-образную конструкцию. Поворотный механизм и его основные компоненты изготовлены из стопроцентной ультрапрочной стали, которая обладает устойчивостью к деформации на уровне 1900 МПа. В полностью сложенном виде внешним экраном выступает левая 6,4-дюймовая секция дисплея.

Толщина устройства в сложенном состоянии составляет 12,8 мм, в разложенном — 3,6 мм. В разложенном виде экран имеет диагональ 10,2 дюйма. В Huawei Mate XT Ultimate Design используется матрица LTPO OLED с разрешением 2232 × 3184 пикселей, что соответствует соотношению сторон 16:11. Панель также обладает ультратонким защитным покрытием.

На задней панели устройства размещено три камеры: основная с 1/1,56-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором и апертурой от f/1,4 до f/4,0, широкая 12-мегапиксельная (f/2,2) и 12-мегапиксельная перископическая с 5,5-кратным увеличением; в сквозном вырезе левой створки дисплея также есть 8-мегапиксельная фронтальная для съёмки автопортретов и видеосвязи — ей можно пользоваться, когда телефон находится и в сложенном, и в разложенном виде.

Необычный формфактор устройства не заставил производителя экономить на ёмкости его аккумулятора — она составляет 5600 мА·ч. Смартфон поддерживает 66-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Из других особенностей Huawei Mate XT Ultimate Design —инновационное покрытие из ультратонкой экокожи толщиной всего 0,47 мм. Под слоем экокожи находится ультралегкое и прочное волокно авиакосмического класса, обладающее мягкостью снаружи и твёрдостью внутри.

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2 880 × 1 920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1 000 кд/м2 и поддержкой HDR Vivid. Версия PaperMatte поддерживает цветопередачу профессионального уровня, а полезная площадь экрана составляет 94 %.

Планшет располагает двойной задней камерой, включающей 13-мегапиксельный основной датчик и 8-мегапиксельный широкоугольный модуль. Также устройство предлагает 16-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру. Звуковая стереофоническая система планшета состоит из шести встроенных динамиков и поддерживает технологию Huawei Sound.

К планшету можно подключить стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения), умную магнитную клавиатуру Huawei и беспроводную мышь. А вместе с поддержкой компьютерной версии приложения WPS Office планшет может стать достойной заменой ноутбуку. Устройство доступно в классическом чёрном цвете, а также в цвете «роскошное золото» с уникальной текстурой золотистого шёлка на задней панели.

Первые покупатели смартфона Mate 70 Pro получат в подарок смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro. При покупке планшета Huawei MatePad Pro 13,2″ в подарок можно получить стилус M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь Huawei Wireless Mouse.