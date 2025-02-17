Counter-Strike 2 установила новый личный рекорд популярности в Steam, и никто не знает причину

Условно-бесплатный соревновательный шутер Counter-Strike 2 от компании Valve на днях установил новый личный рекорд популярности в Steam, хотя, казалось бы, ничего этого не предвещало.

Напомним, со времён выхода в сентябре 2023 года максимальным показателем пикового онлайна Counter-Strike 2 был до недавних пор 1,6 млн игроков, достигнутый прошлой весной.

В декабре 2024 года показатель превысил 1,740 млн, а накануне, 16 февраля 2025-го, в Counter-Strike 2 зафиксировали 1 744 015 человек — новый личный рекорд игры. Показатель можно наблюдать в неофициальном сервисе SteamDB.

Как подметили в издании Dexerto, достоверных объяснений внезапному скачку популярности Counter-Strike 2 в Steam нет: никаких крупных мероприятий или больших обновлений за последнее время не было.

Второй сезон премьер-режима стартовал 29 января, а с завершения киберспортивного турнира IEM Katowice 2025 прошла уже неделя. Журналисты Dexerto связывают скачок игроков с активностью пользователей и ботов на торговой площадке.

Стоит также отметить, что достигнутый результат не стал для шутера рекордным. До трансформации в Counter-Strike 2 игра (тогда ещё под названием Counter-Strike: Global Offensive) привлекла одновременно 1 818 773 человека.

На выходе Counter-Strike 2 полностью заменила собой CS:GO. Шутер теперь базируется на движке Source 2, что, по словам Valve, обеспечивает игру новыми возможностями и контентом на годы вперёд.