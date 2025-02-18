«Спарта 2035» готова ворваться в ранний доступ Steam и VK Play — дата выхода российской пошаговой тактики

Разработчики из российской команды Lipsar Studio раскрыли дату выхода в раннем доступе своей пошаговой тактической стратегии «Спарта 2035», создающейся при финансовой поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Напомним, изначально релиз «Спарта 2035» ожидался ещё в четвёртом квартале 2024 года, однако разработка затянулась и премьеру стартовой версии пришлось перенести на первый квартал 2025-го.

Как стало известно, «Спарта 2035» выйдет в раннем доступе Steam и VK Play уже на этой неделе, 23 февраля, по «выгодной цене». К полноценному релизу, который ожидается в конце 2025 года, игра подорожает.

На запуске раннего доступа «Спарта 2035» предложит первую главу кампании и все основные механики: глобальную карту, управление ресурсами и базой, 10 ветеранов, прокачку бойцов, оружия и снаряжения.

В дальнейшем разработчики «Спарта 2035» собираются добавлять новые главы, бойцов, врагов и прочий контент. С представленным в октябре планом развития игры можно ознакомиться благодаря изображению выше.

«Спарта 2035» расскажет о противостоянии в Африке сил террористической организации «Даамат» и независимого элитного отряда наёмников «Спарта», роль командира которого и предстоит взять на себя игрокам.

Обещают разнообразные пошаговые бои, реакцию мира на решения игрока, разнообразие врагов и оружия, юмор и отсылки к массовой культуре. ИРИ вложил в проект 90 млн рублей из необходимых на разработку 200 млн рублей.