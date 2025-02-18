«Максимально правдивый ИИ»: xAI Илона Маска выпустила флагманскую ИИ-модель Grok 3

Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Musk), представила флагманскую ИИ-модель Grok 3, а также обновления для iOS-приложения Grok и веб-версии. Разработка Grok 3 велась несколько месяцев, а её запуск, первоначально запланированный на 2024 год, был отложен. Для обучения Grok 3 были использованы вычислительные мощности, в 10 раз превышающие ресурсы его предшественника, что позволило существенно повысить точность и глубину анализа данных новой ИИ-моделью.

Grok 3 представляет собой третье поколение семейства ИИ-моделей xAI, созданного в противовес таким разработкам, как GPT-4o компании OpenAI и Gemini корпорации Google. Новая ИИ-модель — серьёзный технологический шаг вперёд: усовершенствованные алгоритмы, увеличенные объёмы обучающих данных, возможность анализа изображений и даже интеграция ряда функций в социальной сети X. «Grok 3 на порядок мощнее Grok 2. Это максимально правдивый ИИ, даже если эта правда иногда расходится с политически корректной», — заявил Маск во время презентации.

Для обучения Grok 3 xAI использовала один из крупнейших в мире дата-центров, расположенный в Мемфисе. В нём задействованы около 200 000 графических процессоров (GPU), что позволило обрабатывать более сложные массивы данных и выполнять вычисления с беспрецедентной скоростью. По словам Маска, ресурсы, использованные при обучении Grok 3, оказались в 10 раз больше, чем потребовалось для Grok 2. Кроме того, в обучающую выборку вошли не только общедоступные данные, но и материалы судебных дел, что потенциально расширяет возможности новой ИИ-модели в области анализа юридических документов.



Важно подчеркнуть, что новая версия Grok представляет собой не единственную ИИ-модель, а целое семейство нейросетей, адаптированных под различные сценарии использования. Например, Grok-3 mini Reasoning способен обрабатывать запросы с высокой скоростью, но за счёт этого снижается точность. Однако не все версии Grok 3 стали доступны сразу — часть функций остаётся в бета-тестировании, но их развёртывание начнётся уже сегодня.

Компания xAI утверждает, что Grok 3 показывает превосходные результаты в тестах, в частности, опережая GPT-4o. В бенчмарке AIME, оценивающем математические способности, и GPQA, измеряющем уровень знаний в области физики, биологии и химии на уровне доктора наук, новинка демонстрирует выдающиеся показатели. Более того, ранняя версия Grok 3 заняла высокие позиции в Chatbot Arena (LMSYS) — платформе, где пользователи сравнивают ответы различных ИИ-моделей и голосуют за наиболее качественные.

Одним из ключевых нововведений стало появление Grok-3 Reasoning и Grok-3 mini Reasoning — специализированных ИИ-моделей, способных глубоко анализировать проблемы, подобно «рассуждающим» моделям, таким как o3-mini компании OpenAI и R1 китайской компании DeepSeek. Эти нейросети не просто дают ответы, но и тщательно проверяют факты перед их формулировкой, что позволяет значительно снизить вероятность ошибок. По данным xAI, Grok-3 Reasoning превзошёл o3-mini-high в ряде популярных бенчмарков, включая AIME 2025 Performance.

Пользователи могут работать с Grok 3 через приложение Grok, в котором доступны два режима работы: Think — для стандартных запросов, и Big Brain — для сложных вычислений и логических задач. Режим Big Brain использует расширенные вычислительные мощности, что позволяет добиться более высокой точности ответов. Он оптимален для научных исследований, математического моделирования и программирования. По словам Маска, в приложении Grok некоторые «мысли» ИИ скрываются в процессе рассуждения, чтобы предотвратить дистилляцию — метод, используемый разработчиками конкурирующих ИИ-моделей для извлечения знаний из других нейросетей.

Ещё одной важной новацией стало появление DeepSearch — инструмента, построенного на базе «думающих» ИИ-моделей. Он выполняет интеллектуальный поиск по открытым источникам в интернете и данным социальной сети X, анализируя массивы информации и формируя сжатые аналитические сводки. Эта функциональность делает DeepSearch аналогом OpenAI Deep Research, но с более интегрированным подходом к обработке данных. На данный момент доступ к Grok 3 предоставляется подписчикам X Premium+, стоимость подписки составляет $22 в месяц. Дополнительно компания xAI запустила новый тариф SuperGrok, который стоит $30 в месяц или $300 в год. В него входят расширенные возможности reasoning-запросов, более глубокий анализ через DeepSearch и неограниченная генерация изображений.

В течение ближайшей недели приложение Grok получит обновление, которое добавит голосовой режим, позволяющий Grok общаться с пользователями синтезированным голосом. В дальнейшем, через несколько недель, Grok 3 станет доступен через корпоративный API xAI, что позволит компаниям интегрировать DeepSearch в свои бизнес-процессы. По словам Маска, его компания планирует открыть исходный код Grok 2: «Наш подход заключается в том, что мы выкладываем последнюю версию [Grok] в открытый доступ, когда следующая версия полностью готова. Когда Grok 3 станет зрелой и стабильной, что, вероятно, произойдёт в течение нескольких месяцев, тогда мы откроем исходный код Grok 2». Это означает, что после окончательной стабилизации работы Grok 3 разработчики смогут изучать исходный код его предшественника.

Первоначально Grok позиционировался как передовой и альтернативный ИИ, способный свободно обсуждать темы, которых избегают другие нейросети. Проведённые исследования показали, что до выхода Grok 3 ИИ-модель демонстрировала политический уклон, особенно в вопросах разнообразия и неравенства. Маск объяснил это тем, что обучающие данные включали общедоступные веб-страницы, отражающие определённые идеологические позиции. Маск пообещал, что Grok 3 будет более политически нейтральным, однако пока неясно, удалось ли xAI достичь этой цели.