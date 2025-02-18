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Samsung стала крупнейшим в мире производителем телевизоров 19-й год подряд, а LG — первая в сегменте OLED

Samsung по итогам 2024 года оказалась мировым лидером на рынке телевизоров — уже 19-й год подряд. Компания стала первой в сегменте продукции премиального класса, сверхбольших моделей, а также в сегменте QLED. В свою очередь, LG закрепила за собой статус крупнейшего в мире производителя OLED-телевизоров — уже в 12-й год подряд. Таковы результаты исследования, проведённого компанией Omdia.

Источник изображения: news.samsung.com

Источник изображения: news.samsung.com

Доля рынка Samsung на мировом рынке телевизоров в 2024 году составила 28,3 % — компания сохранила за собой первое место, которое заняла ещё в 2006 году. В сегменте телевизоров премиум-класса, то есть моделей по цене от $2500, производителю достались 49,6 % рынка. Доля Samsung в сегменте телевизоров диагональю от 75 дюймов составила 28,7 %, и это тоже первое место в мире.

Мировой рынок QLED-моделей в 2024 году продемонстрировал рост, впервые превысив 10 % от общего объёма продаж телевизоров; продажи Samsung в этом сегменте составили 8,34 млн единиц или 46,8 % доли рынка. В 2024 году компания продала 1,44 млн OLED-телевизоров, что соответствует 27,3 % мирового рынка — это значит, что продажи выросли на 42 %, а доля рынка увеличилась на 4,6 % по сравнению с предыдущим годом.

Мировым лидером в сегменте OLED по итогам 2024 года стала LG, и это уже 12-й год подряд. Только в четвёртом квартале LG продала 1,1 млн OLED-телевизоров, а за весь минувший год компания поставила 3,18 млн единиц, что соответствует доле рынка в 52,4 %. В категории OLED-моделей с экранами более 75 дюймов компания завоевала 57,5 % мирового рынка. Отмечается, что доля OLED-телевизоров в ценовом сегменте более $1500 в минувшем году составила 45 %, что на 8,5 п.п. больше, чем годом ранее. В сегменте OLED доля телевизоров с экранами от 75 дюймов достигла рекордных 16 %. Общий объём поставок телевизоров LG, включая OLED и LCD, составил 22,6 млн единиц или 16,1 % мирового рынка. В 2025 году LG намеревается довести долю поставок OLED-телевизоров до 53,8 %.

Всего в мире за минувший год поставлены 208,83 млн телевизоров или на 3 % больше, чем годом ранее, а значит, мировой рынок телевизоров впервые за три года вернулся к росту. Мировые поставки OLED-телевизоров всех производителей достигли 6,07 млн единиц, что соответствует росту более чем на 8 %, то есть сегмент OLED опережает общие темпы роста рынка.

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Теги: samsung, lg, omdia, телевизор
samsung, lg, omdia, телевизор
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Samsung стала крупнейшим в мире производителем телевизоров 19-й год подряд, а LG — первая в сегменте OLED
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