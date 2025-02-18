Последние несколько дней пользователи соцсети X обсуждают скриншот принудительной регистрации с учётной записью Microsoft, которую просит операционная система Windows 11. Автор публикации рассказал, что сообщение с требованием авторизации в аккаунте Microsoft появляется при запуске «Блокнота», но, похоже, что это не совсем так.

Хотя этот скриншот действительно реален, любой пользователь Windows 11 может взаимодействовать с обновлённым «Блокнотом» без необходимости авторизации с учётной записью Microsoft. В данном случае суть проблемы пользователя можно увидеть в описании всплывающего окна. Там сказано, что авторизация с учётной записью Microsoft требуется для использования ИИ-функции Rewrite. Очевидно, это сообщение появляется только на компьютерах Copilot Plus PC в момент, когда пользователь нажимает в «Блокноте» кнопку Rewrite.

Не всем пользователям Windows нравится то, что Microsoft добавляет в свою операционную систему всё больше функций на основе нейросетей. Однако в данном случае споры выглядят чрезмерно раздутыми, поскольку пользователи Windows 11 всё ещё могут свободно взаимодействовать с «Блокнотом», не используя ИИ-функции. При этом далеко не всем может понравиться то, что Microsoft добавляет ИИ-инструменты в лёгкий и простой текстовый редактор, который сам по себе не подразумевает наличия функций на базе нейросетей.