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Подписка Premium+ в соцсети X подорожала вдвое с выходом «самого умного ИИ» Grok 3

Спустя всего несколько часов после выпуска последней версии модели искусственного интеллекта Grok 3 соцсеть X вдвое повысила стоимость самой дорогой своей подписки Premium+, которая даёт неограниченный доступ к чат-боту на основе передовой модели. Теперь она стоит почти $50 в месяц.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

На странице поддержки, где указываются тарифные планы на подписки в соцсети X, позиция Premium+ для американских пользователей поднялась в цене до $50 в месяц или $350 в год. За последнее время администрация платформы решилась на такой шаг уже второй раз: только в минувшем декабре Premium+ подорожала с $16 до $22 в месяц. Теперь возглавляющая линейку подписка стала дороже ещё вдвое.

Некоторые функции передовой Grok 3, которую Илон Маск (Elon Musk) называет «самым умным ИИ в мире» доступны в тарифном плане SuperGrok через отдельное приложение Grok, поэтому такие функции как «рассуждения» и «глубокий поиск» будут доступны только пользователям Premium+.

Источник изображения: techcrunch.com

Источник изображения: techcrunch.com

Примечательно, что на разных этапах оформления указываются разные цены на подписку Premium+, обращает внимание TechCrunch: при попытке приобрести её платформа X может показывать сначала $39,83 в месяц или $477,95 в год, а на последней странице — уже $395 в год. На странице поддержки значится ежемесячная оплата $50, на странице регистрации — $48,40, а на странице оформления заказа — $40. Неизменным остаётся одно: двукратный рост цены.

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Теги: twitter, grok, подписка
twitter, grok, подписка
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