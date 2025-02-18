Более миллиона пользователей оказались на сайтах для угона Telegram-аккаунтов за январь

В январе этого года более 1,19 млн человек оказались на веб-страницах, которые созданы злоумышленниками для кражи учётных записей в мессенджере Telegram. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс Браузера».

В сообщении сказано, что число жертв такого фишинга первый раз превысило отметку в 1 млн человек за месяц. При этом данный показатель растёт уже третий месяц подряд: по сравнению с декабрём рост на 20 %, а с ноябрём — на 58 %.

Кроме то, пользователи «Яндекс Браузера» в январе этого года получили более 500 тыс. предупреждений о попытках перехода на страницы, предназначенные для кражи аккаунтов WhatsApp. Этот показатель вырос на 12 % по сравнению с ноябрём. В компании отметили, что в большинстве случаев злоумышленники оформляют фишинговые страницы в таком же стиле, как экран чата в WhatsApp.

Обычно злоумышленники ведут переписку от имени сотрудников банков, специалистов по инвестициям или ясновидящих. Основная цель такого общения сводится к выманиванию личных данных. К примеру, они могут попытаться убедить жертву сообщить им номер телефона, привязанный к аккаунту, и код авторизации.

В этом месяце также стало известно, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с помощью фейковых точек доступа в интернет. При подключении к такой точке пользователю предлагается пройти авторизацию через аккаунт в Telegram. После этого учётные данные пользователя попадают в руки мошенников и могут использоваться для разных целей.