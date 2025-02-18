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«Чёрные» криптомайнеры украли электроэнергии на ₽1,3 млрд за прошлый год, пожаловались в «Россетях»

В 2024 году ущерб группы «Россети» из-за действий «чёрных» криптомайнеров составил более 1,3 млрд руб. Всего было выявлено и пресечено 130 случаев незаконного подключения к электросетям, сообщается в Telegram-канале одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов. В связи с этим было возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Наибольший ущерб нелегальные майнеры криптовалют нанесли компаниям «Россети Северный Кавказ» (более 600 млн руб.), «Россети Новосибирск» (400 млн руб.), «Россети Центр и Приволжье» (120 млн руб.).

Своё оборудование для майнинга злоумышленники размещают в разных локациях — от обычного контейнера на арендованном земельном участке вблизи Нижнего Новгорода до подземного паркинга в многоквартирном доме в Махачкале.

Крупнейший случай хищения был отмечен в Новосибирске, где «предприниматель» использовал для незаконного майнинга более 3,2 тыс. устройств. Ущерб от его действий оценивается в 197 млн руб. На время следствия нарушителя поместили под стражу в качестве меры пресечения.

Незаконное подключение майнинговых ферм является одной из основных причин низкого напряжения в электросетях, что приводит к порче оборудования и бытовой техники, сообщил холдинг. Например, в селе Чапаевском на севере Карачаево-Черкесии энергетики и правоохранители обнаружили в обычном складе почти 200 систем для майнинга, которые за время работы «сожгли» более 12 000 кВт·ч электроэнергии.

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Теги: майнинг, злоумышленник, электропитание
майнинг, злоумышленник, электропитание
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