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Сотовая связь МТС заработала в Антарктиде

В скором времени сеть могут наводнить видеоролики с южного полюса холода. Российские полярные станции «Мирный» и «Восток» в Антарктиде были полностью покрыты сотовой связью, что сделает звонки и сообщения с обычных смартфонов обыденным делом в общении персонала станций друг с другом и с большой землёй. Помог в этом опыт Санкт-Петербургского метрополитена, где сотовая связь с помощью излучающего кабеля прошла проверку временем.

Зимовочный комплекс станции «Восток»

Зимовочный комплекс станции «Восток»

«Цифровая экосистема МТС», при поддержке Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — "Восток", где находится южный полюс холода, и "Мирный". Теперь мобильной связью МТС обеспечены полярники всех пяти круглогодично действующих российских станций в Антарктическом регионе», — сообщили в пресс-службе, на которую ссылается ТАСС.

Развёрнутая в новом зимовочном комплексе антарктической станции «Восток» сеть сотовой связи разработана с учётом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем. Такой же кабель использовался при строительстве сети в тоннелях петербургского метро. За короткий срок в помещениях зимовочного комплекса было смонтировано около километра коаксиального кабеля и более 30 антенн. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.

Работы проводили петербургские инженеры вместе с коллегами из Коми и Новосибирска. После экспертизы и серьёзной подготовки работы были выполнены, и теперь полярники могут созваниваться и обмениваться сообщениями в мессенджерах в любое время с коллегами, близкими и друзьями.

Развёртывание базовой станции на полярной станции «Мирный» позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Связь стандарта GSM для полярников на «Мирном» заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.

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Теги: сотовая связь, антарктида
сотовая связь, антарктида
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