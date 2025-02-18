Microsoft отменила автоматический вход в учётные записи, о котором сообщалось ранее

Microsoft в этом месяце направила пользователям Outlook.com сообщение, что механизм входа в её службы изменится: учётные записи пользователей, которые не выйдут вручную и не запустят режим приватного просмотра, будут оставаться в состоянии автоматического входа. Теперь компания опровергла данное сообщение.

«В феврале не произойдёт никаких изменений в механизмах входа для пользователей коммерческих (Microsoft Entra) и потребительских (учётная запись Microsoft) служб Microsoft. Сообщения СМИ были основаны на неполной информации, ошибочно опубликованной группой разработчиков продуктов Microsoft. Не соответствующие действительности уведомления были удалены», — заявил ресурсу The Verge корпоративный вице-президент Microsoft по управлению программами идентификации и сетевого доступа Алекс Саймонс (Alex Simons).

В Microsoft не уточнили, когда эти нововведения вступят в силу, но когда это произойдёт, пользователей не будут спрашивать, хотят ли они оставаться в системе — вход сохранится активным автоматически. С другой стороны, на общедоступных компьютерах придётся пользоваться сервисами Microsoft только в приватном режиме или не забывать выходить из системы вручную по завершении сеанса, в противном случае той же учётной записью смогут пользоваться и другие люди.