GeForce RTX 5060 Ti увернулась от дефицита — видеокарты не смели с полок сразу после старта продаж

Компания Nvidia приняла все меры для того, чтобы видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 8GB не попали к прессе на обзоры, поэтому вчерашние публикации охватили только модели карт с 16 Гбайт памяти. Однако некоторые медиа смогли раздобыть версию с 8 Гбайт памяти, и они подтверждают, что она заметно медленнее модели с 16 Гбайт в современных играх с качественными текстурами при высоком разрешении. Вместе с тем, GeForce RTX 5060 Ti не оказалась дефицитным товаром.

По данным издания 3DCenter, запуск новинок для Nvidia в целом всё равно выглядит довольно успешным. Популярный немецкий ретейлер Mindfactory, недавно столкнувшийся с финансовыми проблемами, по-прежнему публикует статистику продаж новых видеокарт. Он сообщил, что реализовал более 105 единиц GeForce RTX 5060 Ti 16GB в день старта продаж. Отмечается, что если бы не проблемы у ретейлера, эта цифра легко могла бы быть вдвое выше.

«Mindfactory продал около 105 единиц GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт в день запуска (о продажах моделей с 8 Гбайт памяти не сообщалось). Исходя из того, что Mindfactory в настоящее время обеспечивает менее половины своих предыдущих объёмов продаж видеокарт после недавних проблем, это хороший результат для RTX 5060 Ti», — пишет 3DCenter.

Что более важно, карты по-прежнему есть в наличии, а некоторые модели предлагаются по рекомендованным ценам — €399 за модель с 8 Гбайт памяти и €449 за вариант с 16 Гбайт памяти. Учитывая, что рекомендованная цена для видеокарт Nvidia с момента выпуска первых моделей RTX 50-й серии в январе этого года стала притчей во языцех, одно это уже можно назвать неким прогрессом.

Отсутствие статистики для версий RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памяти может говорить о том, что её продажи оказались крайне низкими в день выпуска (менее 5 штук) или о том, что ретейлер сознательно решил скрыть эти данные, как это уже было в прошлом для некоторых других продуктов.

В США с доступностью видеокарт GeForce RTX 5060 Ti дела обстоят не столь радужно. У крупного ретейлера Newegg все карты раскупили, тогда как у Microcenter новинки доступны лишь в розничных магазинах — заказать онлайн их нельзя. При этом в США найти свежие карты по рекомендованным ценам крайне затруднительно — большинство новинок хотя бы на 5–10 % дороже.

В отечественных магазинах GeForce RTX 5060 Ti пока есть в наличии, хотя некоторые модели к моменту подготовки данного материала уже раскупили. Напомним, вчера новые карты в версии с 16 Гбайт памяти появились в российской рознице по цене от 55 тыс. рублей.