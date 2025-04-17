Всем прокатным электросамокатам в России запретили ездить быстрее 20 км/ч

Сегодня, 17 апреля все работающие в службах краткосрочной аренды электросамокаты в России лишились возможности развивать скорость выше 20 км/ч. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный пресс-релиз кикшеринговых операторов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч. Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими манёврами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим», — говорится в заявлении компаний.

До настоящего момента все прокатные самокаты разгонялись лишь до 25 км/ч из-за программных ограничений. В некоторых городах действуют «медленные зоны», например, в парках и пешеходных зонах, где установлен лимит в 5–15 км/ч. В Москве между ТТК и МКАД прокатные средства индивидуальной мобильности (СИМ) перестали разгоняться быстрее 20 км/ч с 15 июля 2024 года. На частные электросамокаты введённые операторами кикшеринга ограничения не распространяются; сведения об их общем числе в России отсутствуют.

В 2024 году общий объём парка служебных самокатов показал годовой рост на 37 % и достиг 413 тыс. единиц; количество поездок в минувшем году выросло на 30 % и составило 271,8 млн. Аварийность с участием СИМ в 2024 году выросла на 42,8 % — в 65 % случаев это были прокатные самокаты, гласит статистика МВД. Очередной сезон кикшеринга в городах уже стартовал.