«Уверены, игра будет стоить ожидания»: научно-фантастический шутер Metal Eden от создателей Ruiner не выйдет 6 мая

Издательство Deep Silver и разработчики из польской студии Reikon Games (Ruiner) сообщили о решении перенести релиз своего научно-фантастического шутера Metal Eden на более поздний срок.

Напомним, Metal Eden (тогда ещё под заголовком Final Form) была представлена ещё в 2021 году, а на февральском шоу State of Play получила окончательное название и дату выхода — 6 мая.

Как стало известно, теперь релиз Metal Eden запланирован на лето текущего года (в Steam указан третий квартал). Задержка вызвана желанием разработчиков учесть пользовательские отзывы о вышедшей 8 апреля демоверсии игры.

По словам создателей Metal Eden, они уже определили области для улучшения и потратят дополнительное время на доработку игры и то, чтобы она предоставляла опыт, на который рассчитывает команда.

«Мы знаем, что переносы — это неидеально, но действительно ценим ваше терпение. Поделимся новой датой выхода, как только сможем — и мы уверены, игра будет стоить ожидания», — заверили в Deep Silver и Reikon Games.

События Metal Eden развернутся в огромном орбитальном городе далёкого будущего Мёбиус. Игрокам в роли боевого андроида Аска (Aska) предстоит бросить вызов управляющим Мёбиусом инженерам и раскрыть тайны проекта «Эдем».

Metal Eden создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают адреналиновые кибернетические бои, суровые пейзажи орбитального города и планеты Вулкан под ним, широкий арсенал, прокачку способностей и перевод на русский.