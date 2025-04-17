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«Уверены, игра будет стоить ожидания»: научно-фантастический шутер Metal Eden от создателей Ruiner не выйдет 6 мая

Издательство Deep Silver и разработчики из польской студии Reikon Games (Ruiner) сообщили о решении перенести релиз своего научно-фантастического шутера Metal Eden на более поздний срок.

Источник изображений: Plaion

Источник изображений: Plaion

Напомним, Metal Eden (тогда ещё под заголовком Final Form) была представлена ещё в 2021 году, а на февральском шоу State of Play получила окончательное название и дату выхода — 6 мая.

Как стало известно, теперь релиз Metal Eden запланирован на лето текущего года (в Steam указан третий квартал). Задержка вызвана желанием разработчиков учесть пользовательские отзывы о вышедшей 8 апреля демоверсии игры.

Демоверсия Metal Eden всё ещё доступна на всех целевых платформах игры

Демоверсия Metal Eden всё ещё доступна на всех целевых платформах игры

По словам создателей Metal Eden, они уже определили области для улучшения и потратят дополнительное время на доработку игры и то, чтобы она предоставляла опыт, на который рассчитывает команда.

«Мы знаем, что переносы — это неидеально, но действительно ценим ваше терпение. Поделимся новой датой выхода, как только сможем — и мы уверены, игра будет стоить ожидания», — заверили в Deep Silver и Reikon Games.

Полный текст обращения

Полный текст обращения

События Metal Eden развернутся в огромном орбитальном городе далёкого будущего Мёбиус. Игрокам в роли боевого андроида Аска (Aska) предстоит бросить вызов управляющим Мёбиусом инженерам и раскрыть тайны проекта «Эдем».

Metal Eden создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают адреналиновые кибернетические бои, суровые пейзажи орбитального города и планеты Вулкан под ним, широкий арсенал, прокачку способностей и перевод на русский.

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Теги: metal eden, reikon games, deep silver, шутер
metal eden, reikon games, deep silver, шутер
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