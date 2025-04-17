Nvidia снова оплошала: пользователи массово жалуются на новый драйвер GeForce, который должен был исправить 40 проблем

Nvidia выпустила вчера свежий драйвер Game Ready версии 576.02, который добавил поддержку видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и должен был исправить более 40 различных старых проблем, с которыми столкнулись владельцы карт актуального и предыдущих поколений. В частности, Nvidia заявила, что исправила специфические проблемы, связанные с мерцанием мониторов в играх, вылетами, заиканиями изображения, не загрузкой буфера памяти видеокарт, артефактами и т.д. Как выяснилось, новый драйвер решает проблемы не для всех пользователей.

По словам некоторых пользователей, новый драйвер решил проблемы, которые у них наблюдались до его установки. Например, один пользователь на форуме Reddit сообщил, что после установки свежего ПО от Nvidia его ПК с RTX 4090 перестал зависать в игре Cyberpunk 2077 при включённом генераторе кадров и G-Sync.

Однако другой пользователь пожаловался, что новый драйвер не решил у него проблему, связанную с использованием нескольких мониторов, и назвал его «ужасным драйвером». Два из трёх дисплеев, подключённых к его видеокарте RTX 3080 Ti, по-прежнему демонстрируют чёрный экран. В качестве временной меры пользователь откатил драйвер до старой версии 566.36, где такой проблемы не наблюдается. Об аналогичной проблеме с тремя мониторами рассказал другой пользователь, использующий карту RTX 4080 Super.

Ещё один пользователь пожаловался, что после установки нового драйвера на его RTX 4090 ПК сразу ушёл в чёрный экран. На разные команды система не реагировала. Ситуацию исправила только жёсткая перезагрузка ПК. Установка нового драйвера также снизила производительность в играх Monster Hunter Wilds и Path of Exile 2 для некоторых пользователей. Однако решением этой проблемы может оказаться сброс кеша шейдеров. Правда, данный метод помогает не всем.

Другие пользователи пожаловались, что Nvidia не исправила проблему с неправильным отображением цветов и яркости при использовании неродного для монитора разрешения или просто при смене разрешения. В качестве примера один из пользователей опубликовал две фотографии с одним и тем же монитором, но при использовании разных разрешений.

С момента запуска видеокарт RTX 5090 и RTX 5080 в январе этого года, для которых Nvidia выпустила драйвер версии 572.16, пользователи жалуются на нестабильную работу видеокарт, чёрные экраны, проблемы с инициализацией GPU и вылеты. В феврале Nvidia сообщила, что исследует жалобы, связанные с картами RTX 50-й серии. Однако проблемы наблюдаются в работе не только моделей ускорителей нового поколения, но и у видеокарт предыдущих поколений. В частности, на различные проблемы жалуются владельцы карт RTX 40-й и 30-й серий. В качестве временного решения им предложили откатиться на версию драйвера, выпущенного до запуска карт RTX 50-й серии. Таким драйвером оказалась версия 566.36, выпущенная в декабре 2024 года. На данный момент это по-прежнему наиболее стабильная версия драйвера. Проблема в том, что этот драйвер не содержит поддержки DLSS 4, а это значит, что владельцы карт RTX 50-й серии не могут воспользоваться тем же мультикадровым генератором (MFG), поддержка которого была добавлена в новых играх.

Учитывая, что множество проблем, о которых сообщают пользователи, тем или иным образом связаны с работой DLSS и G-Sync или V-Sync, лучшим решением пока является неиспользование этих функций в играх. Некоторые игровые разработчики прямо советуют владельцам карт Nvidia последних поколений использовать более старые версии драйверов, чтобы избежать возможных проблем.