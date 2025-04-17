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«Как завещала матушка Westwood»: олдскульная стратегия Tempest Rising в духе Command & Conquer заслужила дифирамбы критиков

Как и было обещано, 17 апреля в расширенном доступе Steam стартовала вдохновлённая Command & Conquer олдскульная стратегия Tempest Rising от Slipgate Ironworks. В преддверии премьеры игра получила первые оценки критиков.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

К настоящему моменту на сайте агрегатора Metacritic собралось 10 рецензий на Tempest Rising с рейтингом 80 % (PC). На OpenCritic отзывов всего шесть, но средний балл ниже — 78 % (игру рекомендуют 83 % обозревателей).

Критики сошлись во мнении, что у Slipgate Ironworks получилась олдскульная духом и современная телом стратегия, которая понравится фанатам жанра. «Прямо как завещала матушка Westwood (разработчик C&C — прим.)», — считает автор PC Gamer.

В Steam игра стартовала с «очень положительными» обзорами, но отзывов пока меньше сотни

В Steam игра стартовала с «очень положительными» обзорами, но отзывов пока меньше сотни

Рецензенты остались довольны олдскульной атмосферой, динамичным и зрелищным геймплеем, продуманными сюжетными кампаниями, детализированной графикой и технической отполированностью игры.

В минусы проекту записали отсутствие значимых инноваций для жанра, всего две фракции на запуске (третья появится после релиза), не всегда информативный интерфейс и нехватку очарования старых C&C в заставочных роликах.

События Tempest Rising разворачиваются на раздираемой конфликтами Земле после ядерной войны. Обещают две сюжетные кампании по 11 миссий в каждой, быстрые бои, подбор игроков по системе рейтинга Глико-2 и текстовый перевод на русский.

С 17 апреля Tempest Rising стала доступна предзаказавшим расширенное издание (2349 рублей в российском Steam). По случаю премьеры был представлен новый трейлер (см. видео выше). Официальный релиз намечен на 24 апреля.

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Теги: tempest rising, slipgate ironworks, knights peak, стратегия
tempest rising, slipgate ironworks, knights peak, стратегия
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