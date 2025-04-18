МТС начала торговать китайскими автомобилями

Компания МТС совместно с дистрибьютором «МБ РУС» начала продавать гибридные автомобили AITO Seres M7 в своём флагманском салоне, расположенном в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. За счёт чего в такой модели будет зарабатывать оператор связи, не уточняется. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя МТС.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал, что основная цель проекта заключается в повышении трафика торговой точки. Отмечается, что после начала продаж авто трафик салона вырос на четверть. Если проект будет признан успешным, автомобили могут появиться и в других торговых точках сети МТС, подходящих для этого по площади. В настоящее время в распоряжении оператора находится десять таких салонов, но не исключён и вариант размещения автомобилей напротив салонов. Всего на территории России у МТС 4,2 тыс. салонов связи.

Что касается автомобилей AITO, то они выпускаются совместно китайской компанией Huawei и автопроизводителем Seres, являющимся партнёром концерна Dongfeng. «Сейчас мы общаемся с международными офисами Xiaomi и Huawei, но всё будет зависеть от того, выйдут ли потенциальные партнёры с автомобилями на российский рынок. На текущий момент мы видим, что китайская модель продажи автомобилей в шоурумах производителей электроники — рабочая, и мы верим в этот проект», — рассказал господин Губанов. Он также не исключил варианта, при котором МТС начнёт торговать автомобилями напрямую, а не через дистрибьютора, в том числе онлайн.

Независимый автоэксперт и экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев рассказал, что дистрибьюторы автомобилей активно ищут нестандартные каналы продаж для привлечения новой аудитории. Рассматриваются варианты — от торговых центров до маркетплейсов и салонов связи, но не всегда такие инициативы становятся масштабными. По его мнению, в случае МТС причина сотрудничества для дистрибьютора очевидна: у оператора есть большой объём данных о клиентах, позволяющий точно сегментировать базу и предлагать автомобили тем, кто потенциально готов к такой покупке.

Моисеев уверен, что салоны связи вряд ли смогут стать полноценной площадкой для продаж автомобилей, в том числе из-за нехватки пространства для демонстрации авто. «Их продажи онлайн в России пока остаются довольно ограниченными. Есть рост, но в масштабах всего рынка речь всё ещё идёт о "штуках", а не массовых объёмах. Новые марки требуют тест-драйва, а автомобили с пробегом — доверия и прозрачности, которой на рынке по-прежнему не хватает. Поэтому даже те маркетплейсы, которые формально продают авто онлайн, на практике завязаны на офлайн: с клиентом ведётся работа, показы видео, проверки состояния», — считает Моисеев.