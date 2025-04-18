Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... МТС начала торговать китайскими автомоби...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

МТС начала торговать китайскими автомобилями

Компания МТС совместно с дистрибьютором «МБ РУС» начала продавать гибридные автомобили AITO Seres M7 в своём флагманском салоне, расположенном в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. За счёт чего в такой модели будет зарабатывать оператор связи, не уточняется. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя МТС.

Источник изображения: seres.ru

Источник изображения: seres.ru

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов рассказал, что основная цель проекта заключается в повышении трафика торговой точки. Отмечается, что после начала продаж авто трафик салона вырос на четверть. Если проект будет признан успешным, автомобили могут появиться и в других торговых точках сети МТС, подходящих для этого по площади. В настоящее время в распоряжении оператора находится десять таких салонов, но не исключён и вариант размещения автомобилей напротив салонов. Всего на территории России у МТС 4,2 тыс. салонов связи.

Что касается автомобилей AITO, то они выпускаются совместно китайской компанией Huawei и автопроизводителем Seres, являющимся партнёром концерна Dongfeng. «Сейчас мы общаемся с международными офисами Xiaomi и Huawei, но всё будет зависеть от того, выйдут ли потенциальные партнёры с автомобилями на российский рынок. На текущий момент мы видим, что китайская модель продажи автомобилей в шоурумах производителей электроники — рабочая, и мы верим в этот проект», — рассказал господин Губанов. Он также не исключил варианта, при котором МТС начнёт торговать автомобилями напрямую, а не через дистрибьютора, в том числе онлайн.

Независимый автоэксперт и экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев рассказал, что дистрибьюторы автомобилей активно ищут нестандартные каналы продаж для привлечения новой аудитории. Рассматриваются варианты — от торговых центров до маркетплейсов и салонов связи, но не всегда такие инициативы становятся масштабными. По его мнению, в случае МТС причина сотрудничества для дистрибьютора очевидна: у оператора есть большой объём данных о клиентах, позволяющий точно сегментировать базу и предлагать автомобили тем, кто потенциально готов к такой покупке.

Моисеев уверен, что салоны связи вряд ли смогут стать полноценной площадкой для продаж автомобилей, в том числе из-за нехватки пространства для демонстрации авто. «Их продажи онлайн в России пока остаются довольно ограниченными. Есть рост, но в масштабах всего рынка речь всё ещё идёт о "штуках", а не массовых объёмах. Новые марки требуют тест-драйва, а автомобили с пробегом — доверия и прозрачности, которой на рынке по-прежнему не хватает. Поэтому даже те маркетплейсы, которые формально продают авто онлайн, на практике завязаны на офлайн: с клиентом ведётся работа, показы видео, проверки состояния», — считает Моисеев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлена обновлённая платформа «Яндекс Авто» с расширенными возможностями «Алисы»
«Производить электромобили очень просто»: Foxconn хочет выпускать авто для Nissan и не только
Aston Martin представила роскошный домашний симулятор гоночного авто с RTX 5090 стоимостью от $75 000
Пошлины сработали: объём продаж китайских электромобилей в Европе упал до двухлетнего минимума
Представлен первый в мире электрический велосипед с зарядкой через USB Type-C
В Книгу рекордов Гиннесса попал электромотоцикл с самым большим пробегом на одном заряде
Теги: aito seres m7, мтс, продажи
aito seres m7, мтс, продажи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.