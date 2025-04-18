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Создатели кинематографичного боевика Spine в духе «Джона Уика» заинтриговали игроков тизером хардкорного режима — новый геймплейный трейлер

Кипрская студия с российскими корнями Nekki представила новый геймплейный трейлер вдохновлённого «Джоном Уиком» киберпанкового боевика Spine и объявила о расширении списка целевых платформ игры.

Источник изображений: Nekki

Источник изображений: Nekki

События Spine развернутся в киберпанковом городе, захваченном могущественным искусственным интеллектом Tensor. Вызов автократии бросит уличная художница Редлайн со своим разумным боевым имплантом «Спайн».

Новый геймплейный трейлер Spine демонстрирует боевую систему, в рамках которой Редлайн словно перетекает от одного врага к другому, парируя атаки, обезоруживая оппонентов и обращая их оружие против владельцев.

Ролик также включает тизер хардкорного режима в Spine. На этом уровне сложности Редлайн обзаводится стильными солнцезащитными очками, которые навсегда слетают с неё после первого же пропущенного удара от противника.

В комментариях к новому трейлеру Spine пользователи выразили готовность принять вызов (пройти игру на «хардкоре», не получив урона) и возлагают на проект большие надежды. «Безусловно моя самая ожидаемая игра», — поделился re11o.

По словам руководителя разработки Spine Дмитрия Пименова, команда хочет добиться, чтобы «игроки почувствовали себя одновременно звездой и режиссёром собственного боевика».

Spine создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и, как выяснилось, Nintendo Switch 2. Обещают экшен в жанре ган-фу (gun fu), где «каждая секунда выглядит как сцена из дорогого блокбастера». Заявлен перевод на русский.

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Теги: spine, nekki, экшен
spine, nekki, экшен
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