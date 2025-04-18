Китайская EHang пообещала запустить сервис летающих такси по разумной цене до конца года

В конце марта китайская компания EHang получила разрешение от китайских регуляторов на осуществление перевозок людей по воздуху, что позволит ей к концу текущего года запустить «авиаэкскурсии» в двух регионах Китая, взимая за эту услугу плату. Как пообещали представители EHang, стоимость билета будет подъёмной для широких масс населения.

До конца текущего года EHang запустит фиксированные маршруты для облёта достопримечательностей в Гуанчжоу и Хэфэе. Летательные аппараты EH216-S на электротяге смогут взять на борт двух людей, причём ни одному из них не придётся участвовать в управлении аппаратом, поскольку это будет доверено автоматике. Электролёт рассчитан на дальность передвижения по воздуху в районе 30 километров. Предусмотрены системы безопасности, позволяющие плавно опускаться на землю даже при выходе из строя части двигателей или пропеллеров.

Как пояснил в интервью Nikkei Asian Review вице-президент EHang Хэ Тианьсин (He Tianxing), цены на билеты, которые будут распространяться через специализированную сеть, пока не установлены. Тем не менее, «такой вид передвижения рассчитан на массового потребителя, поэтому цены будут ориентированы на широкие слои публики», как пояснил представитель компании. В Таиланде пробные полёты EHang с пассажирами на борту осуществляет с ноября 2024 года. Местные власти настроены открыто и доброжелательно по отношению к идее запуска соответствующих транспортных услуг в стране, поэтому EHang на рынок Таиланда делает особую ставку.

Хотя EHang и стремится стать первой в мире компанией, начавшей коммерческую перевозку туристов на воздушных такси, конкуренция в этом сегменте достаточно высока. Например, американская Joby Aviation планирует к концу этого года завершить все необходимые сертификационные мероприятия и начать перевозку пассажиров на летающих такси в Дубае. В Японии сразу пара местных авиакомпаний на электролётах Joby рассчитывает начать перевозку пассажиров через пару лет. Стартап SkyDrive намеревается сделать это к 2028 году.