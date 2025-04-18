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Продажи российского электромобиля Lada e-Largus выросли до одного экземпляра в первом квартале

Серийное производство электромобилей Lada e-Largus стартовало полгода назад, но выпускаются они под заказ, и в свободной продаже универсалов пока нет. Крайне невысоким остаётся и спрос на них — показатели продаж удручают.

Источник изображения: lada.ru

Источник изображения: lada.ru

«В прошлом году не было продано ни одного „е-Ларгуса“, а за первый квартал этого года на учёт поставили лишь один экземпляр модели», — передаёт ресурс Wroom со ссылкой на статистику «АСМ-Холдинга». Когда «АвтоВАЗ» запускал производство электромобиля, глава компании Максим Соколов заявил: «До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей».

Стоимость Lada e-Largus озвучили в сентябре минувшего года: цена машины в версии фургона составляет 3 915 000 руб. при действующей субсидии 925 000 руб; стоимость пассажирского варианта остаётся неизвестной. Вероятно, этот ценник оказался основным сдерживающим фактором, из-за которого машина остаётся невостребованной.

Мощность электродвигателя Lada e-Largus составляет 163 л.с., аккумулятора ёмкостью 61 кВт·ч хватает, чтобы обеспечить машине запас хода в 420 км.

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Теги: lada, e-largus, электромобиль
lada, e-largus, электромобиль
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