84 % россиян выходят в интернет каждый день, подсчитал Mediascope

Как минимум раз в месяц интернетом пользуются 85 % жителей России, а ежедневно это делают 84 % россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Mediascope. Средний российский пользователь интернета проводит в Сети 4,5 часа в день.

По частоте и продолжительности использования интернет обогнал телевидение, но ТВ хотя бы раз в месяц смотрят 99 % россиян, и 65 % делают это ежедневно. «Время потребления интернета больше, чем время потребления телевизора. Если мы посмотрим на охват по возрастным группам, то проникновение интернета у россиян в возрасте от 12 до 55 лет приблизилось к 100 %. Будущий рост интернета будет за счёт двух групп: 55–64 года и 65+», — рассказали в Mediascope

Самыми посещаемым интернет-ресурсами по итогам года остались прежние лидеры: «Яндекс» и Google. Замедленный YouTube в декабре уступил по популярности мессенджеру WhatsApp — последний нарастил показатели как ежемесячной, так и суточной аудитории. А самой значительной просадкой аудитории отметился «Дзен» — по мнению экспертов, это произошло из-за того, что VK уделяет первостепенное внимание своей видеоплатформе и «Одноклассникам».