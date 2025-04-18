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Nintendo Switch 2 избежала подорожания, несмотря на новые пошлины США — аксессуары тем же похвастаться не могут

Компания Nintendo объявила новую дату начала приёма предзаказов на приставку Switch 2 в США. Заказать консоль можно будет с 24 апреля. Компания извинилась за задержку с анонсом информации о предварительных заказах на приставку и сообщила, что цена Switch 2 по-прежнему составляет $449,99, несмотря на новые импортные тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

В то же время Nintendo объявила о повышении стоимости аксессуаров для Switch 2. Цены выросли на контроллеры Joy-Con 2, Pro Controller и веб-камеру для новой консоли. Изначально для контроллера Joy-Con 2 была заявлена цена $89,99, теперь его стоимость составляет $94,99. Цена нового контроллера Switch 2 Pro выросла с $79,99 до $84,99. Что касается новой веб-камеры для Switch 2, то её стоимость увеличилась с $49,99 до $54,99.

Изначально предзаказы на новую приставку должны были открыться 9 апреля, однако Nintendo отложила их, чтобы оценить влияние новых тарифов Трампа «на состояние рынка». На тот момент компания также сообщила, что дата начала открытых продаж приставки переноситься не будет — они стартуют 5 июня. 8 апреля Nintendo заявила, что откладывает старт приёма предзаказов в Канаде «в целях согласования со сроками предварительных заказов, которые будут определены в США». Таким образом, предзаказы на приставку в Канаде также начнут принимать с 24 апреля.

В рамках большого анонса 2 апреля Nintendo сообщила, что стоимость Switch 2 составит $449,99. В продаже также будет доступен игровой комплект, включающий новую приставку и игру Mario Kart World, по цене $499,99. В последнем анонсе компания подтвердила, что цена этого комплекта не изменилась, как и стоимость анонсированных вместе с приставкой игр Mario Kart World ($79,99) и Donkey Kong Bananaza ($69,99).

Switch 2 получила 7,9-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой разрешения 1080p, частоты обновления 120 Гц и HDR10, кастомный процессор Nvidia нового поколения, 256 Гбайт встроенной памяти, более крупные контроллеры Joy-Con, а также поддержку карт памяти microSD Express объёмом до 2 Тбайт.

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Теги: nintendo, switch 2, игровая консоль
nintendo, switch 2, игровая консоль
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