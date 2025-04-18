Разработчики Everspace 2 решили снизить цену на дополнение Wrath of the Ancients, потому что «вокруг дорожает буквально всё»

В текущих экономических условиях дорожает буквально всё, но разработчики космического шутера Everspace 2 из немецкой студии Rockfish Games решили пойти против течения.

Rockfish Games на днях объявила, что анонсированное в конце января дополнение Wrath of the Ancients к Everspace 2 будет продаваться не за $30, как планировалось изначально, а слегка дешевле.

Новая стоимость Wrath of the Ancients составляет $25/€25/£20. В остальных сегментах Steam разработчики обещают принять во внимание рекомендации Valve по установке региональных цен.

Авторы заверили, что снижение стоимости Wrath of the Ancients не означает уменьшение доступного в DLC контента. Будучи независимой студией, Rockfish может позволить себе делать такие шаги на основе поддержки своего сообщества.

«С происходящими в мире событиями возникает ощущение, будто вокруг дорожает буквально всё, и всюду царит неопределённость. Вы чувствуете это, мы чувствуем, и все эти маркетинговые письма о росте цен, которыми нас забросали, явно не помогают. Давайте изменим это!» — объяснили разработчики своё решение.

В состав Wrath of the Ancients войдут четыре забитые секретами и заданиями звёздные системы, продолжение основного сюжета, враги и боссы, новое вооружение, оснащение для звездолётов и класс оккарского корабля «Фантом».

Wrath of the Ancients поступит в продажу уже 12 мая — финальная полировка и последние исправления багов перед релизом в самом разгаре. Everspace 2 вышла на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.