HP отделалась выплатой $4 млн по иску о завышенных ценах и фиктивных скидках

HP согласилась выплатить $4 млн для урегулирования коллективного иска, обвиняющего компанию в «ложной рекламе» и «введении в заблуждение» клиентов на своём сайте. Истцы утверждали, что производитель ПК и периферии нарушил правила Федеральной торговой комиссии, запрещающие обман при ценообразовании, в частности — демонстрацию «искусственно завышенной цены» с одновременным предложением фиктивной скидки.

Первоначальная коллективная жалоба, поданная 13 октября 2021 года, обвиняла HP во введении клиентов в заблуждение путём искусственного завышения цен на ПК и периферийные устройства. 15 июля 2022 года жалоба была дополнена обвинениями в нарушении правил Федеральной торговой комиссии, запрещающих обман при ценообразовании, в частности использовании «искусственной, завышенной цены», чтобы рекламируемая скидка казалась более существенной, чем она есть на самом деле.

«Чтобы продать больше продуктов и максимизировать прибыль, HP отображает на своём веб-сайте вводящие в заблуждение зачёркнутые цены и рекламирует фиктивную экономию, основанную на этих ценах. Зачёркнутые цены вводят в заблуждение, поскольку они не отражают фактические цены, по которым HP регулярно продаёт свою продукцию. Экономия является фиктивной, поскольку она не отражает фактическую экономию, получаемую клиентами», — сказано в иске.

Истцы утверждали, что «HP наносит вред потребителям, побуждая их платить больше за её продукты и совершать покупки, которые они бы в противном случае не совершили». По их мнению, зачёркнутые цены HP также наносят вред конкуренции, предоставляя HP несправедливое преимущество перед другими производителями компьютеров, которые не используют подобную практику: «Клиент с большей вероятностью купит компьютер за 2000 долларов, рекламируемый со скидкой 50 % от обычной цены, чем заплатит полную цену за компьютер в 1000 долларов».

HP также подверглась критике за еженедельные предложения, использующие социальную инженерию, например, предупреждения о малых товарных остатках, которые подталкивали клиента к покупке. Согласно иску, HP благополучно продолжала продавать эти товары в последующие недели и месяцы, то есть они были в наличии на складах в достаточном количестве. Ещё одним поводом для иска стала недобросовестная реклама HP об ограниченных по времени предложениях, иногда с обратным отсчётом.

Можно смело заключить, что HP отделалась лёгким испугом. 4 миллиона долларов, которые суд обязал выплатить истцам — капля в море по сравнению с суммами, которые зарабатывает HP — выручка компании за первый квартал 2025 года составила $13,5 млрд. Кроме того, HP не пришлось публично признавать факты нарушений законодательства и введения клиентов в заблуждение, что могло бы послужить для компании антирекламой.