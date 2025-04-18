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ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска

Компания OpenAI внедрила новую функцию в ChatGPT, позволяющую использовать «память» для персонализированного поиска в интернете. Обновление, вышедшее вместе с новыми версиями моделей o3 и o4-mini и получившее название Memory with Search, уже доступно в ChatGPT и позволяет ИИ учитывать информацию из прошлых пользовательских запросов для более точного и полезного веб-поиска.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Согласно данным, опубликованным в официальном справочном центре OpenAI, новая функция объединяет возможности искусственного интеллекта (ИИ) по запоминанию предпочтений пользователя с функцией онлайн-поиска, работающей на базе Bing или других поисковых партнёров OpenAI. Теперь ChatGPT может учитывать такие ранее предоставленные сведения, как любимая еда, стиль общения и другие интересы пользователя, чтобы адаптировать результаты поиска под его предпочтения. Например, если человек часто обсуждает с ChatGPT японскую кухню, бот сможет использовать это знание при поиске ресторанов, рецептов или культурной информации, предлагая более релевантные результаты.

Напомним, функция памяти в ChatGPT была представлена ещё в начале 2024 года, но до недавнего времени она не использовалась при поиске информации в интернете. Издание TechCrunch также отмечает, Memory with Search — это, очевидно часть продолжающихся усилий OpenAI по дифференциации ChatGPT от конкурирующих чат-ботов, таких как Claude от Anthropic и Gemini от Google, последний из которых также предлагает функцию Memory.

Важно отметить, что пользователи могут самостоятельно управлять «памятью» ChatGPT — просматривать, удалять или полностью отключать её в меню настроек приложения. При этом в компании подчёркивают, что вопросы конфиденциальности остаются приоритетом: данные используются только для улучшения взаимодействия с конкретным пользователем и не передаются третьим лицам.

На данный момент функция доступна ограниченному кругу пользователей, но OpenAI обещает расширить доступ в ближайшие недели. Как и прежде, она будет работать в версии ChatGPT с подпиской Plus, начиная с GPT-4-turbo.

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Теги: chatgpt, openai
chatgpt, openai
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