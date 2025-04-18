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Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год

Популярный эвакуационный шутер Escape from Tarkov от разработчиков из российской студии Battlestate Games находится на стадии закрытого бета-тестирования с 2017 года, и спустя восемь лет на горизонте наконец замаячил релиз версии 1.0.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

В рамках нового эпизода подкаста Tarkov TV руководитель Battlestate Games Никита Буянов представил предварительную редакцию плана дальнейшего развития Escape from Tarkov в 2025 году.

Упомянутый график (см. изображение ниже) включает четыре крупных обновления — с 0.16.6.0 в мае до 0.16.9.0 в августе — и обещание выпуска релизной версии Escape from Tarkov до конца декабря.

Буянов также дал представление об Escape from Tarkov в варианте 1.0: «Хотим, чтобы релизная версия работала суперплавно, была максимально отполирована. Всё исправлено; вы счастливы, мы счастливы».

Часть изменений в запланированных патчах отнесена к разделу Tarkov.Community — это сайт, на котором пользователи могут голосовать за наиболее востребованные улучшения в игре. Самые популярные варианты попали в график.

«Вместе мы сделаем Escape from Tarkov очень-очень хорошей, прекрасной и рабочей игрой; королём жанра эвакуационных шутеров, которым она всегда и была», — заявил Буянов на трансляции.

Бета-версия Escape from Tarkov доступна только через лаунчер Battlestate Games (пропуск в игру стоит от $50), однако Буянов недавно пообещал, что проект наряду с сессионным онлайн-шутером Escape from Tarkov: Arena выйдет и в Steam.

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Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер
escape from tarkov, battlestate games, шутер
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