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Официально: Nothing Phone (3) выйдет в третьем квартале

Компания Nothing раскрыла дату выхода смартфона Nothing Phone (3), который, как ожидается, получит фирменный оригинальный дизайн и флагманские характеристики. В ходе общения с пользователями в рамках сессии Ask Me Anything (AMA) на платформе X основатель и генеральный директор Nothing Карл Пей (Carl Pei) сообщил, что выхода Nothing Phone (3) следует ждать в III квартале.

Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro

Примерно в эти сроки, как ожидается, выйдет новая версия складного телефона Samsung, а также следующее поколение смартфонов Pixel от Google и iPhone компании Apple.

Релиз Nothing Phone (3) ожидался в марте этого года, но тогда Nothing представила модели Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Напомним, что предшественник Nothing Phone (2) вышел в июле 2023 года, а Nothing Phone (1) — в июле 2022 года. Поэтому можно предположить, что Nothing продолжит традицию и выпустит новую флагманскую модель линейки в июле этого года. Следовательно, компания начнёт уже в мае понемногу раскрывать характеристики новинки с помощью тизеров.

Согласно слухам, Nothing Phone (3) получит 6,7-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц и встроенным ультразвуковым сканером, чип Snapdragon 8 Gen 3 Lite и батарею ёмкостью 5000 мА·ч.

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Теги: nothing, nothing phone, смартфон
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