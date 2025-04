Looking Glass представила 27-дюймовый голографический 3D-монитор с разрешением 5K и ценой $10 тысяч

Looking Glass анонсировала свой самый мощный на сегодняшний день 3D-дисплей с диагональю 27 дюймов и разрешением 5K, способный выводить объёмное изображение, которое одновременно увидят несколько человек без гарнитур, очков и любого другого специального оборудования.

Монитор работает напрямую от iPad, что означает компактные габариты и невысокую стоимость эксплуатации устройства — экономия составляет примерно 35 % по сравнению с предшествующей моделью. Новый 27-дюймовый дисплей — важный этап в реализации миссии Looking Glass по продвижению трёхмерной графики, просмотр которой не ограничивается одним зрителем и не требует гарнитур. Монитор имеет толщину около 1 дюйма (2,54 см) и предлагает виртуальную глубину изображения 16 дюймов (40,64 см). Он проецирует от 45 до 100 перспектив одновременно, обеспечивая полноценное трёхмерное изображение в пределах угла обзора 53°, чего достаточно для коллективного просмотра. Визуальная точность 5K позволяет воспроизводить глубину, особенности материалов, прозрачность и световые эффекты, максимально приближённые к объектам в реальном мире.

Устройство ориентировано на разработчиков и корпоративных клиентов. Изображения можно создавать в среде Unity на ПК и развёртывать на iPad; поддерживаются также Blender, Unreal Engine и интерфейс WebXR. При толщине корпуса в 1 дюйм, наличии крепления VESA и настольной подставки монитор можно установить в любых условиях и в любом месте, в том числе в зонах с высокой проходимостью. Управление трёхмерными изображениями осуществляется через приложения, которые можно развёртывать через TestFlight или загружать в App Store. Цель проекта для Looking Glass — наладить диалог с заинтересованными сторонами и помочь им в исследовании сложных концепций в области инженерии, биотехнологий и дизайна. Стоимость 27-дюймового монитора составляет $10 000, но при оформлении предварительного заказа до 30 апреля она снизится до $8000; поставки начнутся в июне 2025 года. Из более ранних моделей Looking Glass доступен 16-дюймовый монитор за $4000 — на него также действует скидка 25 % до 30 апреля, пока запасы продукции не распроданы.

В основе решений Looking Glass лежит технология дисплеев светового поля (Light Field Display — LFD). Это разновидность технологии 3D-мониторов, при которой под разными углами проецируется «поле» световых лучей, создающее эффект глубины изображения. Двигая головой, человек естественным образом видит новые ракурсы — как будто дисплей раскрывает дополнительные детали по мере изучения картинки. Компания была основана в 2014 году; в 2018 году она выпустила первый дисплей для разработчиков; в 2020 году — первый персональный голографический дисплей Looking Glass Portrait; летом 2022 года компания представила крупный 65-дюймовый дисплей и платформу Looking Glass Blocks для публикации голографических изображений через интернет. В компании работает 40 сотрудников.