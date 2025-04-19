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Учёные открыли новый цвет, который невозможно увидеть без стимуляции глаза лазером

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли утверждают, что открыли новый цвет, который невозможно увидеть в обычных условиях. С помощью лазера они стимулировали отдельные клетки сетчатки глаза, в результате чего участники эксперимента увидели оттенок, выходящий за пределы естественного восприятия человеческого зрения. Об этом рассказала The Guardian.

Источник изображения: Austin Roorda / theguardian.com

Источник изображения: Austin Roorda / theguardian.com

Новый цвет получил название olo. По словам учёных, его можно описать как сине-зеленый, но это не передаёт всей насыщенности и необычности ощущений. «Мы предполагали, что это будет беспрецедентный цветовой сигнал, но не знали, как мозг его интерпретирует, — сказал один из исследователей, инженер Рен Энг (Ren Ng). — Это оказался потрясающий и невероятно насыщенный оттенок».

Чтобы хотя бы приблизительно показать olo, исследователи опубликовали изображение бирюзового квадрата, но подчеркнули, что настоящий цвет можно увидеть только при прямом воздействии лазера на сетчатку. «Невозможно передать этот цвет на мониторе и то, что мы видим, — это лишь подобие настоящего olo», — объясняет Остин Роорда (Austin Roorda), специалист по зрению. Квадрат такого цвета они представили:

Источник изображения: theguardian.com

Источник изображения: theguardian.com

Человеческий глаз различает цвета благодаря трём типам колбочек в сетчатке, которые реагируют на длинные (L), средние (M) и короткие (S) волны света. В природе свет всегда смешанный, поэтому колбочки активируются одновременно. Однако учёные смогли избирательно стимулировать только M-колбочки, что и привело к появлению olo — цвета, который в обычных условиях увидеть невозможно. Интересно, что название olo происходит от двоичного числа 010, указывающего именно на то, что из колбочек L, M и S включены только колбочки M.

Эксперимент, результаты которого опубликованы в Science Advances, вызвал споры среди специалистов. Например, Джон Барбур (John Barbur), исследователь зрения из Лондонского университета, считает, что olo — вовсе не новый цвет, а просто более насыщенный зелёный оттенок. По его мнению, работа имеет «ограниченную ценность».

Однако исследователи из Беркли уверены, что их метод, названный Oz Vision, — в честь Изумрудного города из книг Фрэнка Баума (Frank Baum), — поможет лучше понять, как мозг обрабатывает зрительную информацию и в будущем эта технология может быть полезна для изучения дальтонизма и заболеваний сетчатки.

Смогут ли обычные люди увидеть olo? Пока нет. «Это фундаментальная наука, — пояснил Энг. — Мы не сможем воспроизвести этот цвет на смартфонах или телевизорах в ближайшее время. Даже технология VR здесь бессильна». Мозг человека сможет распознать этот цвет только в лабораторных условиях, но в будущем это открытие, возможно, изменит наши представления о зрении и восприятии мира.

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Теги: наука, исследование
наука, исследование
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