Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В WhatsApp появилась функция перевода со...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В WhatsApp появилась функция перевода сообщений в чатах и на каналах — есть поддержка русского языка

С прошлого года разработчики WhatsApp трудились над созданием функции перевода сообщений в чатах и на каналах. Теперь же такая возможность стала доступна некоторым пользователям бета-версии WhatsApp 2.25.12.25 для устройств на базе Android. В ближайшие несколько недель она станет доступна более широкому кругу пользователей бета-версий мессенджера.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / Unsplash

На данном этапе разработчики реализовали поддержку русского, испанского, арабского, хинди и португальского языков. Поскольку перевод осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, для работы этой функции не требуется подключение к интернету. Достаточно загрузить и установить соответствующий языковой пакет. В дополнение к этому можно загрузить языковой пакет, после установки которого приложение будет автоматически определять язык сообщений и переводить их.

Кнопка активации функции перевода сообщений располагается на информационном экране чата, где пользователи также могут выбрать, с какого именно языка следует автоматически переводить сообщения. Это можно сделать для каждого чата в отдельности, а также для личных или групповых чатов. Если в автоматическом переводе нет необходимости, то можно вручную переводить только отдельные сообщения.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Отмечается, что функция перевода сообщений в WhatsApp вряд ли сможет сравниться по точности с сервисами, работающими на базе облачной инфраструктуры. Это связано с тем, что перевод в мессенджере осуществляется на основе облегчённых языковых пакетов, устанавливаемых на само устройство. При этом пользователи смогут оставлять отзывы для повышения качества перевода, не делясь при этом с разработчиками оригинальными или переведёнными сообщениями из своих чатов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp перенял ещё одну «фишку» Telegram — пользовательские наборы стикеров
В деле об отделении Instagram✴ и WhatsApp от Meta✴ появилась веская улика — компрометирующее письмо Цукерберга от 2012 года
Начался процесс, который грозит Meta✴ потерей Instagram✴ и WhatsApp, а также многомиллиардными убытками
Android-смартфоны начнут самопроизвольно перезагружаться ради безопасности
ИИ-помощник Gemini «прозрел» у бесплатных пользователей на Android
Microsoft пригрозила блокировкой пользователям Teams, которые не обновляются
Теги: whatsapp, мессенджер, переводчик
whatsapp, мессенджер, переводчик
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сама большая структура во Вселенной оказалась больше и ближе к Земле, чем считалось
В WhatsApp появилась функция перевода сообщений в чатах и на каналах — есть поддержка русского языка
Космический аппарат MEV-1 впервые в истории отстыковался от спутника, которому 5 лет продлевал жизнь
Huawei запустила первый в мире 10-гигабитный интернет — фильм в 8K скачается за минуту
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Meta уже несколько лет пытается вернуть Facebook культурную ценность 20 мин.
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 22 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 23 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 23 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 19-04 17:34
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19-04 15:44
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям 19-04 13:06
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 19-04 12:39
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Adata представила первую в мире карту памяти SD 8.0 Express — до 1600 Мбайт/с 4 ч.
Sitronics Group: российским ИИ ЦОД нужны единые стандарты 8 ч.
«Элар» представила российские системы хранения на основе Blu-ray для ЦОД 8 ч.
Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами и старейшим действующим астронавтом NASA вернулся на Землю 10 ч.
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 14 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 14 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 23 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 19-04 18:53
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде 19-04 17:40
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США 19-04 17:29