В WhatsApp появилась функция перевода сообщений в чатах и на каналах — есть поддержка русского языка

С прошлого года разработчики WhatsApp трудились над созданием функции перевода сообщений в чатах и на каналах. Теперь же такая возможность стала доступна некоторым пользователям бета-версии WhatsApp 2.25.12.25 для устройств на базе Android. В ближайшие несколько недель она станет доступна более широкому кругу пользователей бета-версий мессенджера.

На данном этапе разработчики реализовали поддержку русского, испанского, арабского, хинди и португальского языков. Поскольку перевод осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, для работы этой функции не требуется подключение к интернету. Достаточно загрузить и установить соответствующий языковой пакет. В дополнение к этому можно загрузить языковой пакет, после установки которого приложение будет автоматически определять язык сообщений и переводить их.

Кнопка активации функции перевода сообщений располагается на информационном экране чата, где пользователи также могут выбрать, с какого именно языка следует автоматически переводить сообщения. Это можно сделать для каждого чата в отдельности, а также для личных или групповых чатов. Если в автоматическом переводе нет необходимости, то можно вручную переводить только отдельные сообщения.

Отмечается, что функция перевода сообщений в WhatsApp вряд ли сможет сравниться по точности с сервисами, работающими на базе облачной инфраструктуры. Это связано с тем, что перевод в мессенджере осуществляется на основе облегчённых языковых пакетов, устанавливаемых на само устройство. При этом пользователи смогут оставлять отзывы для повышения качества перевода, не делясь при этом с разработчиками оригинальными или переведёнными сообщениями из своих чатов.