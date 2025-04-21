Создатели ремастера Days Gone рассказали о режимах производительности на PS5 и графических улучшениях

Зомби-боевик с открытым миром Days Gone получит ремастер уже 25 апреля. Перед скорым релизом разработчики из Bend Studio и Climax Studios опубликовали сведения о режимах производительности игры на консолях PS5 и PS5 Pro.

Ещё в момент анонса Days Gone Remastered авторы пообещали, что проект получит повышенную дальность прорисовки, улучшенные тени и освещение. Оценить все изменения предстоит в двух режимах работы (качество и производительность). Для стандартной PS5 работать всё будет следующим образом:

производительность — 1440p при 60 кадрах/с;

качество — 4K при 30 кадрах/c.

Владельцы PS5 Pro смогут выбирать между тремя режимами графики:

производительность — 1800p при 60 кадрах/с;

качество — 2880p при 30 кадрах/с;

улучшенный — 1584p при 60 кадрах/c с использованием PSSR.

Также сотрудники Bend Studio посчитали нужным отдельно перечислить, какие именно графические улучшения получит ремастер по сравнению с версией для PS4 и ПК. Практически все пункты связаны с упомянутыми выше тенями и освещением:

ночное время получило более тёмное освещение;

улучшенное непрямое освещение экранного пространства и эффекты окклюзии окружающего пространства.

удвоенное разрешение карты теней;

новая симуляция атмосферы/неба с использованием озоновой и спектральной симуляции света.

Days Gone Remastered выйдет на PlayStation 5 уже 25 апреля. Обладатели PS4-версии могут рассчитывать на платный апгрейд за $10. Для PC набор графических улучшений выйдет с бесплатным патчем, но за дополнение Broken Road с улучшенным фоторежимом и не только придётся заплатить.