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Российские пираты предпочитают доменную зону .RU остальным

Доменная зона .RU используется российскими пиратами для регистрации новых ресурсов чаще других. В число наиболее популярных сетей доставки и кэширования контента (CDN) входят Alloha, Rewall и Lumex. К такому выводу пришли специалисты F6 (бывшая F.A.C.C.T., Group-IB), которые провели исследование структуры рынка онлайн-пиратства в России.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

В сообщении сказано, что по состоянию на весну нынешнего года на доменную зону .RU приходится 22,8 % регистрируемых пиратских ресурсов, ещё 12,7 % сайтов были зарегистрированы в зоне .com, а 10,8 % сайтов — в зоне .online. Являющиеся частью инфраструктуры CDN ресурсы чаще всего размещаются не в России, а на серверах хостинг-провайдеров, зарегистрированных в Нидерландах, США, Украине, Германии и Франции.

В дополнение к этому специалисты F6 изучили 1,4 тыс. пиратских сайтов, чтобы составить рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN. Было установлено, что в 61 % случаев администраторы нелегальных сайтов используют сеть Alloha, ещё 42 % пиратских ресурсов приходится на Rewall и 11 % — на сеть Lumex. Меньшей популярностью пользуются Kodik и HDVB, на долю которых приходится 9 % и 7 % пиратских сайтов соответственно. При этом база одного пиратского балансера может содержать более 550 тыс. единиц видео.

В общей сложности инфраструктура всех крупных видеобалансеров составляет более 4,4 тыс. доменов. В неё входят технические домены с поддоменами третьего и четвёртого уровней для размещения встроенных плееров, а также домены для потоковой передачи видео. «Потоковая передача видео, в свою очередь, осуществляется через HTTP или WebSocket-соединение. Последнее было замечено у таких балансеров, как HDVB и Rewall», — рассказал представитель F6.

По мнению аналитиков, именно CDN позволяют пиратам эффективно масштабировать бизнес, обходить блокировки и зарабатывать. Около 36 % рекламы на пиратских сайтах приходится на модели in-stream, т.е. транслируется посредством сотрудничества с партнёрскими сетями либо самими балансерами. По оценке J’son and Partners Consulting, доходы пиратских видеосервисов в прошлом году выросли на 32 % и составили 4,5 млрд рублей. В F6 отметили, что число заблокированных пиратских доменов год к году также выросло на 38 % до 110 тыс. единиц.

Источники на медиарынке отмечают, что пираты выбирают доменную зону .RU из-за низкой стоимости и простой процедуры регистрации — как для резидентов, так и для нерезидентов России. Поскольку некоторые регистраторы не всегда строго проверяют данные владельцев, пираты получают возможность анонимной регистрации сайтов. При этом доменная зона .com обладает высокой узнаваемостью и не имеет региональной привязки, что позволяет расширить целевую аудиторию на пользователей из стран СНГ.

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Теги: пиратство, рунет, россия
пиратство, рунет, россия
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