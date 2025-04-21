SpaceX отправила три тонны продовольствия и грузов на МКС на корабле Cargo Dragon

21 апреля SpaceX отправила свою 32-ю грузовую миссию на Международную космическую станцию (МКС) — CRS-32 (SpX-32). В её рамках на станцию будет доставлено более 3 т грузов и научного оборудования, пишет Space.com. Как ожидается, космический «грузовик» Cargo Dragon 2 прибудет на МКС 22 апреля в 15:20 мск.

Запуск ракеты Falcon 9 с беспилотным космическим кораблём Cargo Dragon 2 был выполнен в 4:15 утра по восточному времени (11:15 мск) со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. Примерно через восемь минут после запуска первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю, совершив посадку в посадочной зоне 1 (Landing Zone-1) SpaceX базы Космических сил США на мысе Канаверал.

Это был третий запуск и посадка для этой ракеты-носителя Falcon 9 и пятый полёт беспилотного корабля Cargo Dragon 2, который ранее доставлял грузы на МКС в рамках миссий CRS-22, CRS-24, CRS-27 и CRS-30. Также это 12-й полёт космического корабля на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который доставляет на орбитальную станцию на 20 % больше груза, чем предыдущая версия, и выполняет автоматическую стыковку со станцией без использования захвата манипулятором.

Помимо продовольствия и оборудования для экипажа 73-й экспедиции МКС, миссия CRS-32 доставит усовершенствованную систему мониторинга качества воздуха, которая будет использоваться во время полётов людей на Луну и Марс, и два экземпляра атомных часов для изучения фундаментальных физических концепций, таких как теория относительности, в условиях микрогравитации. Также намечено проведение эксперимента по отработке точного маневрирования свободно перемещающихся роботов.